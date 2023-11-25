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وجهة عالمية

وجهة عالمية
26 نوفمبر 2023 00:15

فعاليات كبرى تستضيفها أبوظبي سنوياً، كونها وجهة عالمية رائدة لتلك الفعاليات لما تتميز به من مستويات تنظيم رفيعة، ولامتلاكها بنى تحتية متقدمة من فنادق وقاعات وملاعب ومدن مستدامة، قادرة على استيعاب أعداد الحضور والزوار من داخل الدولة وخارجها للفعاليات الاقتصادية والأحداث الترفيهية والرياضية، ومنها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «فورمولا- 1».
سباق «فورمولا-1» الذي تستضيف أبوظبي نسخته الـ15، يساهم في تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد في الإمارات، كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال حضوره جانباً من فعاليات السباق في مضمار حلبة مرسى ياس، خاصة أن السباق يتضمن فعاليات مصاحبة عديدة، ويحتفظ بمكانته الريادية باعتباره من أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة، ويسلط الضوء على مسيرة التطور والازدهار في الدولة.
ريادة أبوظبي تتمثل في الابتكار واستثنائية الأفكار، حيث ستكون استضافة حلبة مرسى ياس للسباق هذه المرة بأجواء فريدة، مدعومة بأنظمة الإنارة المتقدمة، تعزيزاً للجهود التي تبذلها أبوظبي والإمارات، لترسيخ مفهوم الاستدامة، وتقديم تجربة متميزة لزوار الحدث الرياضي الكبير الذي من المتوقع أن يحضره اليوم أكثر من 160 ألفاً من السياح وعشاق رياضة السيارات.

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الإمارات
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى
فورمولا 1
الاقتصاد
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