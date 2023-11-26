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«أنكورا» بطل كأس الاتحاد للبولو

«أنكورا» بطل كأس الاتحاد للبولو
26 نوفمبر 2023 14:40

 
أبوظبي (وام)


أحرز أنكورا بولو لقب بطولة كأس الاتحاد السنوية للبولو، بعد فوزه على أبوظبي بولو 7-5 في المباراة النهائية للبطولة على ملعب نادي غنتوت، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.
شهدت البطولة مشاركة 6 فرق محلية وخليجية، ونجح أنكورا بولو في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، من دون هزيمة في «نسخة 2023».
وتضمن اليوم الختامي للبطولة فعاليات متنوعة بمشاركة موسيقي شرطة أبوظبي وفرق الفنون الشعبية التراثية، بحضور كبير من الجماهير.
وحقق الفيصل بولو المكون من سلطان الفيصل وطارق الحبتور البرونزية بفوزه على غنتوت بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة 8-6، وفاز «ار ايه» بولو بالمركز الخامس، إثر فوزه على المغيرات بولو 7-4، ونال ماركو لاعب غنتوت صدارة الهدافين في البطولة برصيد 16 هدفاً. 

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وفي ختام المنافسات قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي رئيس اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين.

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