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أرتيتا يتفوق على فينجر!

أرتيتا يتفوق على فينجر!
27 نوفمبر 2023 12:06

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


منذ انفصاله عن مواطنه الإسباني و«أستاذه» بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، استطاع ميكيل أرتيتا «41 عاماً»، أن يشق طريقه مدرباً لـ «المدفعجية»، بعد أن كان مساعداً لـ «الفيلسوف» الإسباني أفضل مدرب في العالم.
واستفاد أرتيتا كثيراً من خبرات جوارديولا، خلال ثلاث سنوات أمضاها معه في «السيتي» من 2016 إلى 2019، وكثيراً ما كان «بيب» يشيد به وأفكاره الفنية، واستحقاقه العمل مديراً فنياً، ولم يقف في طريقه، عندما تلقى عرضاً من أرسنال النادي الذي سبق له اللعب في صفوفه من 2011 إلى 2016.
ولبى أرتيتا النداء، وعاد لناديه في ديسمبر2019، بعد رحيل أوناي إيمري الذي جاء في 2018، بعد رحيل «الأسطورة» التدريبية الفرنسي أرسين فينجر صانع تاريخ «المدفعجية».
وظهرت بصمات أرتيتا على أداء أرسنال بصورة واضحة في الموسم الماضي، عندما ظل منافساً لمانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي، بل وتصدر المسابقة أسابيع عديدة، ولكن «النفس الطويل» لجوارديولا وكتيبته من اللاعبين أجبره على «الاستسلام» في الجولات الأخيرة للمسابقة. 

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وتلقى أرتيتا وصلات الإطراء والمديح بعد الجهد الكبير الذي بذله مع اللاعبين، حيث استطاع أن يصنع منهم «توليفة» منسجمة، أبهرت عشاق «البريميرليج» في كل مكان.
واختلف الحال قليلاً هذا الموسم، إذ أن البداية لم تكن مثل بدايات الموسم الماضي، وتراجع في ترتيب المسابقة، ولكنه سرعان ما نجح في استعادة القمة، بعد «الجولة 13» التي فاز فيها بصعوبة على برينتفورد 1- صفر، متقدماً على «السيتي» وليفربول.
وفي هذه الجولة تحديداً، وصل عدد مباريات أرتيتا مع «المدفعجية» إلى 200 مباراة منذ مجيئه، حقق خلالها الفوز في 116مباراة، وتعادل في 34 مباراة، وخسر في 50 مباراة، وسجل لاعبوه 358 هدفاً، ومُني مرماهم بـ 206 أهداف، وفقاً لما جاء في الإحصائيات التي نشرتها رابطة الدوري الإنجليزي.
ودخل أرتيتا تاريخ أرسنال، بعدما أصبح أول مدرب يحقق أكبر عدد من الانتصارات في أول 200 مباراة، متفوقاً بذلك على «الأسطورة» أرسين فينجر الذي حقق 111 فوزاً في أول 200 مباراة، بينما تعادل في 53 مباراة وخسر في 36 مباراة.
وفي تصريحاته للصحفيين الإنجليز، قال أرتيتا إنه في غاية السعادة لعودة فريقه إلى قمة الدوري، مشيراً إلى أنه لن يفرط بسهولة هذه المرة في انتزاع اللقب، وإن كان اعترف بالصعوبات الكبيرة التي تشهدها مباريات المسابقة الأقوى والأكثر إثارة في كل الدوريات الأوروبية، في ظل وجود منافسين أقوياء وأكثر خبرة.
ميكيل أرتيتا، المولود في 26 مارس 1982، كان لاعباً متميزاً خلال الفترة التي لعبها في أرسنال من 2011 إلى 2016، بينما كانت بدايته في برشلونة «ج» 1999 ثم برشلونة «ب» حتى 2002، وخلالها تمت إعارته لباريس سان جيرمان، وبعدها لعب لرينجرز جلاسجو الأسكتلندي، وريال سوسيداد، وإعارة إلى إيفرتون، ليستقر أخيراً لاعباً في أرسنال.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
ميكيل أرتيتا
أرسين فينجر
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