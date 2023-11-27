«المحترفين» تناقش ترتيبات «السوبر»



أبوظبي (الاتحاد)



اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين، على تحضيرات كأس السوبر موسم 2023-2024، الذي يجمع شباب الأهلي والشارقة في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود.خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي رئيس قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في الرابطة.

وناقش الاجتماع برنامج تحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية للرابطة، بالإضافة إلى تقارير الإدارة التنفيذية الخاصة بالمشاريع والمبادرات.