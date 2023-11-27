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نموذج رائد

نموذج رائد
28 نوفمبر 2023 00:15

بالعلم والابتكار، تحقق الإمارات المزيد من النجاحات في شتى المجالات، حتى أصبحت نموذجاً رائداً ورائعاً في دعم وتشجيع النوابغ والعلماء والباحثين والعقول والمواهب المبدعة، خاصة من الكوادر والكفاءات الوطنية، التي تسهم بفعالية منقطعة النظير في رفعة الوطن وازدهاره، واستمرار مسيرته التنموية. وبسعيها المتواصل لصنع مستقبل واعد لأبنائها، واهتمامها النبيل بمساعدة المجتمعات الإنسانية على مواجهة التحديات الجديدة، تتيح الإمارات كل الفرص الممكنة للباحثين من أجل «ابتكار الحلول الداعمة لنمو وتطور مختلف القطاعات الحيوية، ومن أبرزها قطاع الطاقة، بما له من أهمية كمحرك رئيس من محركات التنمية»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وبفضل تصدرها مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، وتوفيرها البيئة المثالية للنمو والتطور والاستثمار وإدارة الأعمال في إطار من الشفافية والحوكَمة الرشيدة، صارت الدولة مركزاً عالمياً لجذب واستقطاب أفضل العقول من شتى الأنحاء، بمبادرات خلاقة ترسخ دورها الاستثنائي ورسالتها الحضارية في تعزيز المعرفة البشرية، عبر تقدير وتثمين كل جهد مخلص يستهدف تحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء بحلول مستدامة وآمنة للأجيال المقبلة.

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