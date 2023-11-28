الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تكنولوجيا وابتكار

تكنولوجيا وابتكار
29 نوفمبر 2023 00:01

أبوظبي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة، والمستند إلى نهج الأبحاث والتطوير، والبيانات الحيوية، والابتكار التكنولوجي، كما تطبق ما تمتلكه من البنى التحتية الرقمية المتطورة، في شتى ميادين ومجالات العمل بكفاءة وفاعلية، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وإيجاد بيئات عمل مبتكرة، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شركة الذكاء الاصطناعي «AI71»، يستكمل جهود أبوظبي في دعم تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وترسيخ مكانة الإمارات في هذا المجال، خاصة في ظل دورها الريادي بالتعاون مع دول العالم، لدعم توظيف الذكاء الاصطناعي بإيجاد حلول للتحديات الإنسانية المشتركة، وعلى رأسها التغير المناخي والأمن الغذائي والأمن الصحي.
احتضان الشركات الناشئة والمواهب والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، جزء مهم من البنية التحتية المستقبلية في أبوظبي والإمارات، كما يندرج في إطار سعيها إلى استثمار الذكاء الاصطناعي، في مختلف قطاعاتها الحيوية، وحرصها على أن تكون الأفضل بالعالم بالاعتماد على التكنولوجيا في الرعاية الصحية، والعلوم الفضائية، والطاقة المتجددة، والنقل، وأنظمة المرور، وغيرها من المجالات.

أخبار ذات صلة
جمعية الناشرين الإماراتيين: الشهداء كتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها الأجيال
محمد بن زايد يرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28"
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا المتقدمة
آخر الأخبار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
اليوم 09:47
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
اليوم 21:43
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
علوم الدار
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
اليوم 21:25
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
اليوم 21:17
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
علوم الدار
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©