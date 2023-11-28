تكنولوجيا وابتكار

أبوظبي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة، والمستند إلى نهج الأبحاث والتطوير، والبيانات الحيوية، والابتكار التكنولوجي، كما تطبق ما تمتلكه من البنى التحتية الرقمية المتطورة، في شتى ميادين ومجالات العمل بكفاءة وفاعلية، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وإيجاد بيئات عمل مبتكرة، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.

إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شركة الذكاء الاصطناعي «AI71»، يستكمل جهود أبوظبي في دعم تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وترسيخ مكانة الإمارات في هذا المجال، خاصة في ظل دورها الريادي بالتعاون مع دول العالم، لدعم توظيف الذكاء الاصطناعي بإيجاد حلول للتحديات الإنسانية المشتركة، وعلى رأسها التغير المناخي والأمن الغذائي والأمن الصحي.

احتضان الشركات الناشئة والمواهب والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، جزء مهم من البنية التحتية المستقبلية في أبوظبي والإمارات، كما يندرج في إطار سعيها إلى استثمار الذكاء الاصطناعي، في مختلف قطاعاتها الحيوية، وحرصها على أن تكون الأفضل بالعالم بالاعتماد على التكنولوجيا في الرعاية الصحية، والعلوم الفضائية، والطاقة المتجددة، والنقل، وأنظمة المرور، وغيرها من المجالات.