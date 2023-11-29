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كيش يعود إلى تشكيلة «النمور»

كيش يعود إلى تشكيلة «النمور»
29 نوفمبر 2023 13:00

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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يعود فيليب كيش إلى التشكيلة الأساسية لاتحاد كلباء، بعد غيابه عن الجولتين الماضيتين، بسبب الطرد أمام الوحدة في «الجولة السادسة»، وتعتبر عودة اللاعب إضافة حقيقية لوسط «النمور»، ودعماً لخيارات المدر فرهاد مجيدي. 
والصورة أصبحت شبه مكتملة بالنسبة لـ «النمور» في المواجهة المهمة أمام الإمارات في الجولة التاسعة، خاصة أنها خارج الديار، ومع ذلك فإن اتحاد كلباء يدخل المباراة من أجل النقاط الثلاث.
وعاد «النمور» إلى التدريبات تحت قيادة مجيدي، من أجل الاستعداد القوي للقاء، وركز خلاله على الجانب الهجومي، حيث من المنتظر أن يتم الدفع بالسلوفيني أندريس فورمبيرج منذ البداية، مع المفاضلة بين سلطان عادل محمد وياسر حسن في مركز الجناح.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
فرهاد مجيدي
الوحدة
الإمارات
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