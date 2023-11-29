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مرحباً بالعالم

مرحباً بالعالم
30 نوفمبر 2023 00:15

على أرض الإمارات يلتقي العالم اليوم في مؤتمر الأطراف «COP28»، في مهمة إنقاذ تاريخية للأرض، من خلال مضاعفة الجهود لاحتواء تداعيات التغير المناخي، وخفض الانبعاثات، وتحقيق التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، والتقدم معاً نحو بناء حياة أفضل لأجيال المستقبل.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرحب بالعالم في الإمارات التي تتجه إليها الأنظار لصنع علامة فارقة في العمل المناخي، نظراً لسجلها الحافل في هذا المجال، فهي أول دولة بالمنطقة وقَّعت على اتفاق باريس للمناخ، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب قدرتها على تعزيز فرص الالتقاء، وتوحيد الجهود من أجل أن تضمن للأجيال المقبلة عالماً صالحاً للحياة. 
من التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، تنطلق الإمارات اليوم لتقود حواراً من أجل الخروج ببرنامج عمل واضح يقوم على التشاركية، ويحتوي الجميع، ويعزز التعاون من أجل حماية الأرض، وتحقيق التنمية، وإحلال الاستقرار والازدهار تحت شعار «نتحد، ونعمل، وننجز».

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