«ضربة جزاء» تستبعد حكم «الفار»!

باريس (أ ف ب)



استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» حكم فيديو مساعد من إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما احتسب ضربة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعادل 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في المسابقة القاريّة.

وبحسب ما قال «اليويفا»، كان مقرراً أن يكون البولندي توماس كفياتكوفسكي، هو حكم الفيديو المساعد في المباراة بين ريال سوسيداد وريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن المجموعة الرابعة، لكنه بات مستبعداً الآن.

ويأتي استبعاده بعدما سجّل كيليان مبابي ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، ليمنح سان جيرمان نقطة أمام نيوكاسل في باريس، في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة، وهي النتيجة التي حرمت الفريق الإنجليزي من انتصار لافت، وتركته على مشارف الخروج من دور المجموعات.

وكان نيوكاسل متقدماً 1-0 عندما استُدعي حكم الساحة البولندي سيمون مارشينياك من قبل مواطنه كفياتكوفسكي للتشاور ومراجعة صور للمسة يد محتملة في منطقة الجزاء على لاعب نيوكاسل تينو ليفرامينتو.

واحتُسبت ركلة جزاء رغم أنّ اللقطة مشكوك في صحتها، فيما تم تجاهل لمسة يد مشابهة على لاعب نيوكاسل لويس مايلي في وقت سابق من المباراة.

ووصف مدرب الفريق إيدي هاو ضربة الجزاء بأنها «قرار سيئ»، عندما تحدث بعد المباراة.