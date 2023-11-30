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الرياضة

كالزادا رئيساً تنفيذياً للهلال

كالزادا رئيساً تنفيذياً للهلال
30 نوفمبر 2023 09:27

 
الرياض (د ب أ) 

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيساً تنفيذياً للنادي، خلفاً للسعودي عبدالله الجربوع، ابتداءً من مطلع يناير 2024، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس». 

ويملك كالزادا خبرة واسعة في مجال الإدارة الرياضية، مع توليه منصب مدير التسويق والتجارة لنادي برشلونة عام 2002، إلى أن استلم منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم عام 2019، ليعمل بشكل منتظم مع مانشستر سيتي، بحسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية.
ويحمل المدير الإسباني شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، مع حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال، لذلك فهو يحمل خبرة واسعة في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، مع عمله باستمرار في قطاع الرياضة خلال مسيرته مع برشلونة ومانشستر سيتي خلال السنوات الماضية، ولا يعد كالزادا غريباً على الهلال، حيث عمل من قبل معه في عدة مشاريع استشارية إستراتيجية عام 2018، ليتعرف على النادي بشكل كبير، رغم توليه بعدها منصب المدير التجاري لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونال ستيف كالزادا شهادة التسويق الدولي من جامعة كاليفورنيا الأميركية، ويعد أحد أشهر متخصصي مجال الاقتصاد الرياضي في كرة القدم، لما يملكه من خبرات دولية خلال آخر 20 عاماً. 

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ومن أبرز الإنجازات التي حققها كالزادا في مجال كرة القدم، تصدر مانشستر سيتي قائمة «ديلويت المالي» خلال عامي 2022 و2023، كأفضل علامة تجارية بين أندية العالم، وهو أيضاً الناشر والمساهم الرئيس لـ «بوست يونايتد»، والذي يصل عدد متابعيه إلى أكثر من 8 ملايين. 

ونجح أيضاً كالزادا في إبرام عدد كبير من العقود التجارية خلال فترة عمله مع برشلونة، منذ عام 2002 وحتى 2007، ليحصل النادي على أكثر من عقد تجاري عملاق، ويفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2006، كذلك عمل ستيف كالزادا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تأسيس شركته عام 2009، والتي تملك حقوق صور اللاعب تجارياً، كما أسس مشاريع استراتيجية مع عدد من أندية كرة القدم مثل شاختار دونيتسك الأوكراني، وأتليتكو ناسينوال البرازيلي، وجالطة سراي التركي.
يذكر أن ستيف كالزادا عمل أيضاً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تنظيم عدد من الدورات والدراسات الخاصة بالإدارة الرياضية، كما يعمل أستاذاً مبتكراً في أفكار التسويق الرياضي، وهو جزء رئيس من ماجستير إدارة الأعمال في جامعة «إسادي» للأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية.

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الهلال السعودي
مانشستر سيتي
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