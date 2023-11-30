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الرياضة

«الإمبراطور» يتسلح بـ «القوة التهديفية»

«الإمبراطور» يتسلح بـ «القوة التهديفية»
30 نوفمبر 2023 09:56

 
مراد المصري (دبي)

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يتسلح الوصل بالسلسلة التهديفية القوية أمام البطائح يوم السبت، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الوحيد حالياً الذي هز الشباك خلال 26 مباراة على التوالي في البطولة، بمحصلة إجمالية 62 هدفاً، منها 23 هدفاً في «الجولات الثماني» هذا الموسم، جعلته صاحب أقوى هجوم.
ونجح المدرب الصربي ميلوش من إيجاد العديد من الخيارات الهجومية، ويختار اللاعب الأكثر جاهزية من دون التفات للأسماء، ما جعله يدفع بأداما ديالو أساسياً في الهجوم على حساب هاريس سيفيروفيتش، في آخر مباراتين، فيما نجح 9 لاعبين في تسجيل الأهداف بالدوري إلى الآن، مما يعني أن الهجوم لا يتوقف على لاعب او اثنين فقط.
وسارت التحضيرات في الفريق عقب التفوق على الجزيرة، في الجولة الماضية، وسط معنويات مرتفعة، إلى جانب تفاعل جماهيري للتصويت للثلاثي المدرب ميلوش، والحارس خالد السناني، واللاعبين فابيو ليما وكايو كانيدو على جائزة الأفضل لشهر نوفمبر في «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى جانب التفاعل المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي لشحن «همم» اللاعبين لمواصلة الأداء والنتائج الإيجابية.
ويتطلع «الإمبراطور» إلى مواجهة البطائح، لتمثل محطة إضافية للتقدم والحفاظ على صدارة الترتيب، خصوصاً أن أقرب مطارديه العين وشباب الأهلي لن يخوضا مباراتيهما في الجولة حتى 20 ديسمبر الجاري، ويدرك الوصل أن الحضور الجماهيري إلى مدرجات زعبيل أصبح ورقة رابحة تحفز الفريق للتفوق، وحقق 4 انتصارات وتعادلاً في 4 مباريات على ملعبه، من دون أن يعرف الخسارة في الجولات الثماني الماضية، ليتفرد بهذا الرقم الإيجابي بين جميع أندية «دورينا».

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
البطائح
العين
شباب الأهلي
فابيو ليما
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