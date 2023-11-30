«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر



دبي (الاتحاد)



أعلن مجلس دبي الرياضي تفاصيل «النسخة 11» من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية»، التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في استاد سوق دبي الحرة للتنس وميدان الروية، ويجتمع فيها أقوى المحترفين العالميين في اللياقة البدنية من الرجال والسيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وسعود الشامسي مدير البطولة، ومحمود شعلان كابتن منتخب اللياقة البدنية، ومحمود الزهيري ممثل شركة سكوات وولف راعي البطولة.

وقال علي عمر: شهدت البطولة تطوراً كبيراً وملحوظاً على مدار الأعوام السابقة، حتى أصبحت ثاني أكبر بطولة من نوعها في العالم، ويشارك فيها نخبة من أبرز الرياضيين المصنفين الأوائل في العالم من الرجال والسيدات، ونجاحها المتواصل الذي أسهم في استحداث فئات جديدة، وأضيفت إليها هذا العام بطولة جديدة هي كأس الخليجي، كما أن مشاركة رياضيين إماراتيين ضمن فرق محلية يعطي البطولة زخماً أكثر، ونتمنى التوفيق للمشاركين، ونشكر كل الرعاة والداعمين الذين أسهموا معنا في إنجاح البطولة.

وقال سعود الشامسي: أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم والاهتمام الكبير لإنجاح البطولة التي تعد من أبرز بطولات العالم في اللياقة البدنية، وستكون هذه النسخة من البطولة مختلفة، حيث تم إضافة فئة جديدة وهي كأس الخليج المخصصة للرياضيين من دول مجلس التعاون، ويشارك فيها 48 رياضياً من الإمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، وعُمان، وقطر، ويمثل كل دولة فريق مكون 8 لاعبين، فيما يشارك في البطولة الدولية 60 من أفضل رياضيي العالم ومحترفي اللياقة البدنية الذين تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، حيث تتضمن 30 من الرجال و30 من السيدات من أفضل الرياضيين في اللعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم.

وأضاف: تنطلق المنافسات 8 ديسمبر في ميدان الروية، وتكون عبارة عن منافسات تخطي الحواجز، ثم ينتقل المشاركين إلى منافسات رفع الأثقال في أكاديمية شرطة دبي، وفي 9 و10 ديسمبر تقام كأس الخليج، وتستكمل البطولة الدولية في استاد دبي الدولي للتنس.

وقال محمود شعلان قائد منتخب اللياقة البدنية: نستعد طوال العام تدريب مرتين في الأسبوع لتنمية قدراتنا، وتحسين لياقة جميع أعضاء الفريق، وشاركت في البطولة 6 مرات، لكن بشكل فردي، وستكون هذه المرة الأولى التي أشارك فيها ضمن فريق، وأنا سعيد بإطلاق بطولة كأس الخليج ضمن البطولة الدولية، حتى يتسنى لأكبر عدد من الرياضيين الإماراتيين للمشاركة في البطولة.

وقال محمود الزهيري ممثل شركة سكوات وولف راعي البطولة: سعداء بأن نكون جزءاً من البطولة الدولية، وجودنا مع مجلس دبي الرياضي والبطولة، كان هدفاً نسعى إليه منذ وقت طويل، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين.

وتعد بطولة دبي الدولية للياقة البدنية من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي، لما تتميز به من قوة المنافسة ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، كما تم تحديد المنافسة لتكون فقط بين أقوى المتسابقين على مستوى العالم، مع زيادة درجة صعوبة الألعاب، بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية، وتهدف البطولة إلى زيادة انتشار ألعاب اللياقة البدنية والتشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وإبراز مكانة دبي على الخارطة الدولية، بوصفها وجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بشكل عام، وبطولات اللياقة البدنية بشكل خاص.