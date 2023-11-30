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عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي

عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
30 نوفمبر 2023 14:24

 
دبي (الاتحاد)

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يُشارك حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم المساعد الدولي سعيد المرزوقي، ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مباراة تحديد المركز، في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والتي تجمع الأرجنتين ومالي «الجمعة»، على استاد ماناهان في إندونيسيا.
ويتكون طاقم تحكيم المباراة من الصينيين مينج فو (حكم ساحة) ويي تساو (مساعد أول، وجي ما (مساعد ثان)، وعمر آل علي (حكم رابع) وسعيد المرزوقي (حكم فيديو احتياطي) والهولندي روب ديبرينك، والأسترالي كيت جاكويتش، والأميركي جو ديكرسون (حكام الفيديو).
وكان طاقمنا الإماراتي المونديالي المكون من عمر آل علي، جاسم عبدالله، وسعيد المرزوقي قد أدار مباراة السنغال وبولندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي البطولة.

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