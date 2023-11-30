بين «الريال» و«البارسا» و«اليونايتد».. «المُستقبل» يتصدّر الصحف الأوروبية!



عمرو عبيد (القاهرة)



بين حاضر باهر ومُستقبل مُشرق، وضعت الصحف المدريدية فريقها «الملكي» تحت «المجهر»، بعد فوزه الكبير على حساب نابولي في دوري أبطال أوروبا، وعنونت «آس» غلافها بقولها: «الكثير من الحاضر والكثير من المُستقبل»، مشيدة بما قدمه ولا يزال يقدمه النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام، حيث تحدثت عن «استعراضه» الجديد وتميزه المُستمر، كما كتبت عن الهدف الجديد لرودريجو و«البصمة الأولى» للنجم الصغير، نيكو باز ابن الـ19 عاماً، الذي تصدّر غلاف «ماركا» وقالت إنها الخطوة الأولى نحو تسطير المجد مع «الملكي»، وتحدثت كلاهما عن شباب «الريال» الذي يرسم ملامح المُستقبل الجيد، في الوقت الذي ضمن «الميرنجي» صدارة مجموعته في «الشامبيونزليج».



«المُستقبل» كان العنوان الذي شغل الصحافة الإيطالية أيضاً، لكن من زاوية أخرى، حيث تحدثت «كوتيديانو سبورتيفو» عما ينتظره المدرب ستيفانو بيولي مع ميلان عقب الترنح في دوري الأبطال، وعنونت غلافها بأن «مُستقبل بيولي محتوم»، بعدما اجتمع مع إدارة «الشياطين» بعد الهزيمة الأخيرة، والتأكيد على أنه لا يُمكن المساس به ومُستمر في مقعده الفني، رغم الانتقاد الذي لاقاه بيولي من صحيفة «لاجازيتا» التي تحدثت عن خسارة «الروسونيري» ما يقارب 113 مليون يورو، حال فشله في بلوغ دور الـ16 الأوروبي، إذ أنه لن يضمن التواجد في مونديال الأندية بصيغته الجديدة عام 2025، بجانب خسارة إيرادات ضخمة قد تتجاوز حتى هذا الرقم.



ويشغل مُستقبل برشلونة إدارة لابورتا كالعادة في تلك الفترة الحرجة، وهو ما تحدثت عنه صحيفة «موندو ديبورتيفو»، خاصة فيما يتعلق بوضع جواو كانسيلو، المتألق منذ انتقاله إلى صفوف «البارسا» مؤخراً، وقالت: «إنه أولوية قصوى لدى إدارة برشلونة»، مؤكدة أن «البلوجرانا» يرغب في شراء جواو بصورة نهائية، بعد اختتام إعارته، والحديث يدور حول 25 مليون يورو، في حين اهتمت مواطنتها «سبورت» باحتفال خوان لابورتا بمرور 124 عاماً على تأسيس النادي، ودخوله عامه الـ125، وخلالها أكّد «الرئيس» إن إدارته تنظر إلى المُستقبل الممتلئ بالتحديات، وعليها الاستعداد لمواجهة الكثير من أجل «البارسا».



أما عن مُستقبل مانشستر يونايتد ومدربه ولاعبيه، فقد هاجمت الصحف الإنجليزية «الشياطين» بشدة عقب التعادل «المُخيب» الجديد أمام جلطة سراي، واستمرار تواجده في «قاع» المجموعة وحاجته إلى «مُعجزة» للتأهل إلى الدور التالي، وقالت «ستار سبورت» بوضوح إن مصير ومُستقبل «اليونايتد» في دوري الأبطال لم يعد بيده، وسخرت من الحارس أونانا واصفة إياه بـ«الأحمق» بعدما سقطت الكرة من يده كالعادة، ودفع «الشياطين» نحو نفق مُظلم، وتحدثت «آي سبورت» عن كوارث الحارس الكاميروني المُستمرة التي كلفت «اليونايتد» الكثير في إسطنبول، في حين نقلت «الجارديان» و«إكسبريس» تصريحات المدرب تن هاج الداعمة لحارسه بقوله «أنا المُلام، لا هو»، بينما قالت «ذا تايمز» و«تليجراف» إن مُستقبل «الحُمر» بات على الحافة بسبب أخطاء أونانا!