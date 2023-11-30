3 اتفاقيات تعاون لـ «غرفة أبوظبي» خلال أسبوع أبوظبي المالي

بوظبي (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها الناجحة في «أسبوع أبوظبي المالي 2023» بصفتها شريكاً داعماً.

ووقعت الغرفة خلال مشاركتها في الحدث مذكرتي تفاهم واتفاقية تعاون مع جهات محلية ودولية تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية الشاملة والإسهام في تطوير المنظومة الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما تحدد أطر التعاون والشراكة لدفع نمو وازدهار القطاع الخاص.

وبحضور حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، ، وقعت غرفة أبوظبي اتفاقية تعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ممثلةً بكل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي ومنصور جعفر، الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز سبل التعاون ضمن برامج التنمية الوطنية وتنظيم فعاليات قيادة الفكر ودعم منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التعاون في إطلاق برامج ودورات جديدة تتعلق بالمهارات والكفاءات المحددة لتعزيز التعلّم المستمر، وأخرى متخصصة للشركات العائلية.

ووقع أحمد خليفة القبيسي وعبدالهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (ام بي ام اي) «MBME»، الرائدة في مجال التكنولجيا والتحول الرقمي في دولة الإمارات، اتفاقية تعاون تهدف إلى تكثيف العمل المشترك لتعزيز تبني معايير الاستدامة في القطاع الخاص في أبوظبي، وذلك عبر توفير تقنية «EcoMatcher» لتتبع عملية توريد وزراعة أشجار القرم.

كما وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع بنك الصين في أبوظبي، ممثلة بكل من أحمد خليفة القبيسي، وجاي تشن مدير عام بنك الصين - أبوظبي، والهادفة إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بهدف دعم المستثمرين والمبدعين في قطاع الأعمال وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، فضلاً عن تطوير شبكة العلاقات الدولية بين الطرفين من خلال باقة متنوعة من الخدمات المالية.

ومن جانب آخر، اختتمت الغرفة مشاركتها الفاعلة في «مؤتمر مكاتب العائلة الدولي» الذي نظمته جمعية مكاتب العائلة الإماراتية بالشراكة مع غرفة أبوظبي، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، لتسليط الضوء على الدور البارز للمكاتب العائلية في قطاعي الصناعة والمال.

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال المؤتمر: شكل أسبوع أبوظبي المالي فرصاً مثالية أتاحت لغرفة أبوظبي تسليط الضوء على جهودها لتطوير منظومة الأعمال في أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ويُواكب مستهدفات «اقتصاد الصقر» والمشهد الاقتصادي سريع التحول في الإمارة، ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص الاستثمار والتنويع الاقتصادي، وتحفيز التقدم التكنولوجي بقطاع الأعمال.