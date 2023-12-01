«أبوظبي الوطنية للتأمين» تعرض مبادراتها الخضراء في «كوب28»

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، في مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 حيث ستستعرض عبر الجناح المخصص لها في «المنطقة الخضراء» للمؤتمر، التزامها الثابت بالاستدامة، وستسلط الضوء على المبادرات الخضراء التي أطلقتها، وتطرح أفكارها ورؤاها حول أجندتها في مجال الاستدامة وأهدافها.

وحرصت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على نسج شراكات بناءة وهادفة لتعزيز مستقبل مستدام للأجيال القادمة، انطلاقاً من إدراكها للتحديات البيئية، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن انعقاد الدورة ال 28 لمؤتمر الأطراف (كوب28) في دولة الإمارات يأتي ليجسد مرحلة مفصلية في التزام العالم الدائم بمعالجة تحديات تغير المناخ. وأضاف أن المشاركة في المؤتمر تعد دليلاً على التزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالمشاركة الفاعلة في جميع المناقشات والحوارات الهامة والإسهام بإيجابية في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، وتأكد ريادتها، محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، وتجسيد ما نطمح إليه كشركة تولي القضايا البيئية والاجتماعية اهتماماً بالغاً، معلناً أن الشركة ستمضي قدماً، بعد اختتام القمة، في تسريع وتيرة التأمين المستدام، ودعم الأهداف الطموحة لدولة الإمارات، وهو هدف مشترك ما بين الجهات حكومية والقطاع خاص وأفراد المجتمع في الدولة.

ومن جهته أكد شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، التزام الشركة الراسخ بدمج الاستدامة في جميع جوانب أعمالها، وإدراكها تماماً أنها ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة ملحة وهدف تسعى إلى تحقيقه كشركة تأمين رائدة في دولة الإمارات، تتماشى استراتيجيتها مع رؤية الحكومة لعام 2050، وأخذت على عاتقها القيام بدور فاعل لتحقيقها.

وفي خطوة مهمة، وقعت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، الشهر الماضي، على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات، لتعزيز دمج الممارسات المستدامة في عملياتها وتشجيع العملاء والشركاء على تبني العمل المستدام. كما أبرمت الشركة العديد من الشراكات التي تركز على الاستدامة، بما فيها التعاون المتجدد مع «جمعية الإمارات للطبيعة» لدعم رسالتها في بناء مستقبل مزدهر للناس والطبيعة.

وتسعى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ (كوب28) إلى الإسهام بفاعلية في دعم جهود دولة الإمارات وأجندتها الطموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ.