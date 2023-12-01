ليكرز «سقوط».. وباكس «صاعقة»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر عروضه القوية هذا الموسم، وفاز على لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 133-110، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما خسر ميلووكي باكس أمام شيكاغو بولز 113-120 بعد التمديد.

في المباراة الأولى، قاد الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر فريقه ثاندر للفوز على ليكرز، بعد أن قدّم لاعب الجناح الكندي مباراة كبيرة، سجل خلالها 33 نقطة، ونجح في 11 رمية من أصل 18 من مختلف المسافات، إضافة إلى تسجيله 10 رميات حرّة من أصل 10.

كما برز في صفوف الفائز جايلن وليامس مع 21 نقطة، ولاعب الارتكاز شيت هولمجرين صاحب 18 نقطة، علماً أنّ سبعة من لاعبي ثاندر تخطوا عتبة العشر نقاط.

وعند الخاسر، سجّل أنتوني ديفيس 31 نقطة مع 14 متابعة لليكرز، وأضاف جيمس 21 نقطة، مع 12 متابعة وست تمريرات حاسمة، في حين فرّط ليكرز بتقدمه بفارق 14 نقطة في النصف الأول، حيث عانى من تراجع بدني واضح، بعدما خاض مباراتين توالياً.

وتفوّق أوكلاهوما على منافسه 42-23 في الربع الثاني، ليتقدم 72-60 مع نهاية النصف الأول، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

قال جيمس بعد المباراة «أعتقد أننا لعبنا كرة سلة جيدة في الربع الأول، وكان يمكنك أن ترى تأثير ثلاث مباريات في أربع ليال، وخوضنا لمباراتين في يومين متتاليين، من الواضح أن المجهود البدني أرخى بظلاله علينا، خصوصاً بمواجهة فريق شاب مثل أوكلاهوما».

ويحتل ثاندر المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية بـ 12 فوزاً مقابل ست هزائم، أما ليكرز يحتل المركز السابع بـ 11 فوزاً وتسع هزائم.

وفي شيكاغو، تفوّق بولز على ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 120-113 بعد وقت إضافي، وانتفض أنتيتوكونمبو بعدما سجّل أربع نقاط فقط في النصف الأول، لينهي اللقاء بـ 26 نقطة مع 14 متابعة، فيما أسهم بروك لوبيز بـ 20 نقطة والثنائي ماليك بيسلي وداميان ليلارد بـ 19 و18 توالياً.

وعوّض باكس تأخره بفارق 12 نقطة ليتقدم 106-103 قبل 5 ثوانٍ من النهاية، إلا أن أليكس كاروسو سجل ثلاثية مع الصافرة فرضت التمديد، في حين أسهم باتريك وليامس في فوز بولز بسلة ساحقة «دانك».

وسجّل المونتينجري نيكولا فوتشيفيتش 29 نقطة مع عشر متابعات من جانب بولز الذي غاب عنه زاك لافين وديمار ديراوزن.

وقال فوتشيفيتش إنّه فوز جماعي رائع وتمسكنا ببعضنا البعض. اللاعبون الذين لا يحصلون على وقت كبير للمشاركة ارتقوا بالفعل بشكل كبير ضد فريق جيد.

وحافظ باكس على مركزه الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 13 فوزاً وست هزائم، بينما يصارع بولز، حيث يحتل المركز الثالث عشر مع ستة انتصارات و14 خسارة.

وقاد جيمي باتلر العائد إلى الملاعب، بعد غيابه مباراتين بداعي الإصابة، فريقه ميامي هيت، وصيف البطل الموسم الماضي، للفوز على إنديانا بايسرز 142-132.

وسجل باتلر 36 نقطة، منها 24 في النصف الثاني، وأضاف أيضاً إلى رصيده 10 متابعات، فيما كان أفضل مسجل في المباراة نجم بايسرز تايريز هاليبرتون مع 44 نقطة، وهو رقم قياسي في سجله الشخصي، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وبقي هيت متأخراً حتى الربع الرابع الذي تفوّق فيه على بايسرز بتسجيله 45 نقطة مقابل 32، علماً أنه سجل هذا الكمّ من النقاط في الربع الأخير لإحدى المباريات للمرة الأولى منذ عام 1989.

وأشاد باتلر بفريقه قائلاً «هذا بالتأكيد ليس أسلوبنا في اللعب، لكن الفوز هو الفوز».

في سان فرانسيسكو، تألق ستيفن كوري في صفوف جولدن ستايت ووريرز بتسجيله 26 نقطة، وقاده للفوز على لوس أنجلوس كليبرز 120-114.

وواصل سان انتونيو سبيرز عروضه السيئة، وخسر للمباراة الثالثة عشرة توا