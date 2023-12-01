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عاشور يدعو رئيس الزمالك لسوبر اليد المصري

عاشور يدعو رئيس الزمالك لسوبر اليد المصري
1 ديسمبر 2023 17:28

 
الفجيرة (الاتحاد)

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وجه نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، الدعوة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري، لحضور مباراة السوبر لكرة اليد التي تقام بين الأهلي والزمالك، 9 ديسمبر على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس نادي الزمالك، لنبيل عاشور في مقر «القلعة البيضاء»، وذلك بحضور سعود صالح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وأحمد سليمان، وهاني شكري، وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة الزمالك، ورحب لبيب برئيس اتحاد كرة اليد والوفد المرافق له، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الزمالك بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها، وأشار حسين لبيب إلى أنه سبق له خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي مع العين، ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد كرة اليد السابقين والحاليين.
وتطرق الحديث عن سبل التعاون بين اتحاد كرة اليد ونادي الزمالك مستقبلاً.
وأشاد لبيب بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الإمارات ومصر، وبالجهود الكبيرة التي تُبذل لاستضافة متميزة للمباراة، وقام بإهداء درع وعلم النادي إلى نبيل عاشور، والذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس الزمالك درع الاتحاد.
وأكد نبيل عاشور حرص الإمارات على تنظيم مباراة متميزة تليق بتاريخ وعراقة أكبر ناديين بمصر، وقال مباراة السوبر تقام وسط احتفالات شعبية لتزامنها مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ52. 

 

الإمارات
مصر
كرة اليد
نبيل عاشور
الزمالك
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