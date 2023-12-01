التمويل الأخضر

القمة العالمية للعمل المناخي، تتوج بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، في مسعى إماراتي لتدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي الدولي، تستهدف جذب رؤوس أموال القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار المناخي، وتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لتحقيق التنمية.

صندوق «ألتيرا» الذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، يعكس النجاح الكبير لمخرجات «كوب 28» التي وعدت الإمارات أن تكون عملية وقابلة للتنفيذ وحاسمة، خاصة في مجالات توفير التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، إلى جانب تركيز جهود التكيف على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

مبادرة عالمية أخرى، أطلقتها الإمارات عبر منصة «كوب 28»، من خلال تعهدها بـ200 مليون دولار، لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والاقتصادات منخفضة الدخل، انطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى إنشاء منظومة عالمية للتمويل الأخضر، تهيئ الفرصة لترسيخ مفهوم الاقتصاد المناخي.