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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رؤساء وفود مشاركين في «cop28»

رئيس الدولة يلتقي رؤساء وفود مشاركين في «cop28»
2 ديسمبر 2023 17:02

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

جاء ذلك في إطار اجتماعات سموه المكثفة التي يجريها مع القادة والمسؤولين على هامش المؤتمر.

وبحث سموه، خلال لقائه كلاً على حدة فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، إضافة إلى معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، خاصة المجالات التنموية، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة مع الضيوف القضايا المطروحة على «cop28»، وأهمية العمل الجماعي من خلال المؤتمر للخروج بنتائج عملية ومؤثرة تمثل دفعاً قوياً لمسار العمل المناخي الدولي، في ظل التداعيات الخطيرة لتغير المناخ على العالم أجمع.

وأشاد القادة ورؤساء الوفود، خلال هذه اللقاءات، بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أميركي للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تمثله هذه المبادرة من أهمية في سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كوب 28
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