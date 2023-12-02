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مستقبلنا الأفضل

مستقبلنا الأفضل
3 ديسمبر 2023 00:15

52 عاماً من عمر اتحاد الإمارات، بُني فيها الإنسان، وعلا فيها البنيان، وتضاعفت النجاحات، متمسكون خلالها بقيم زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسون الأوائل، وبمبادئ الاتحاد، وإرثنا التاريخي وهويتنا، مصطفون خلف قيادتنا الرشيدة التي ما فتئت تحصد الإنجاز تلو الآخر، وتضع سعادة ورفاهية المواطن على رأس أولوياتها، وتسمو بالوطن إلى أعلى مؤشرات التنافسية العالمية.
على أرض الوطن، وبين العالم، أحيت الإمارات عيد اتحادها الـ52 في احتفال حضره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وضيوف «كوب 28»، عبّر عن رؤية الدولة المتجددة، وطموحها الأكبر من التحدي، ورسالتها الإنسانية في تعزيز التنمية، وسعيها لتعظيم أوجه الشراكة والتعاون عالمياً، وإبراز مهمتها في استشراف التحديات والحلول المستدامة، وتوحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
في مناسبة وطنية غالية، تنطلق رسالة من «كوب 28» لتحمل الخير للإنسان والأرض، وتجدد انطلاقتنا التنموية التي نوثق فيها روابطنا، ونضاعف فيها جهدنا، ونواصل البناء والتطوير، ونعزز مكتسباتنا بسواعد أبنائنا، بالعمل والمثابرة والإنجاز والتنافس، لتبقى الإمارات منارة للتعايش والأخوة الإنسانية والسلام، ونموذجاً للنهضة في المنطقة والعالم.

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