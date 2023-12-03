قرعة «يورو 2024» تحت «ميكروسكوب» الصحف الأوروبية!



عمرو عبيد (القاهرة)



تناولت الصحف الأوروبية بعض أحداث اليوم الأول، في جولة جديدة من دوريات «القارة العجوز»، مثل السقوط المتكرر لمانشستر يونايتد، واستمرار تألق ريال مدريد، ومواصلة أرسنال التمسك بقمة «البريميرليج»، وعودة ميلان إلى طريق الانتصارات، إلا أن أغلبها أفرد أغلفته وصفحاته للحديث عن نتائج قرعة بطولة «يورو 2024»، وتحليل وضع مجموعاتها وتوقعات سهولة أو صعوبة تلك المجموعات.



واتفقت الصحف الإسبانية والإيطالية على أن «لاروخا» و«الآزوري» وقعا في «مجموعة الموت» بالبطولة القارية، وهو ما عنونته بالفعل صحيفتا «ماركا» و«آس» خلال وصفهما لنتيجة القرعة، التي وضعت إسبانيا مع إيطاليا وكرواتيا في المجموعة الثانية، وقالت «آس» إن «الماتادور» يتوقع خوض مرحلة أولى صعبة جداً في الكأس الأوروبية، ونقلت تصريحات المدرب دي لا فوينتي التي أشار فيها إلى أن المنافسين في تلك المجموعة لا يشعرون بـ«السعادة» أيضاً إزاء وجود إسبانيا معهم!

وفي إيطاليا، علقت «كورييري ديللو سبورت» على وضع المجموعة، بأن إيطاليا وقعت في «فخ مزدوج»، في حين كتبت «لاجازيتا» أن المجموعة صعبة وقوية لكننا إيطاليا، وهو ما أكده المدرب سباليتي بقوله نحن الأبطال ولا نشغل أنفسنا بالحسابات، أما «توتوسبورت» فوصفت القرعة بـ«القاسية».



على جانب آخر، أبدت أغلب الصحف الإنجليزية «سعادتها» بما أسفرت عنه القرعة، بعدما وقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة مع سلوفينيا وصربيا والدنمارك، وقالت «إكسبريس» إن القرعة عززت حظوظ «الأسود الثلاثة»، وأن «الحظ» وقف بجانب ساوثجيت مرة أخرى، مثلما كان الحال في مجموعات كأس العالم 2018 و2022 وبطولة «يورو» السابقة، وأن الطريق نحو الأدوار الإقصائية يبدو «سهلاً» نسبياً، إذ أنه سيكون المُرشح الأوفر حظاً لتصدر المجموعة.

وتحدثت «ستار سبورت» عن الحظ الجيد الذي يقف بجانب «الأسود» من جديد، في حين عنونت «تليجراف» غلافها بتصريحات ساوثجيت التي قال فيها إن لاعبي المنتخب جاهزون لتحقيق الحلم الأوروبي.



وفي فرنسا، نشرت صحيفة «لو فيجارو» تقريراً بعنوان «5 أسئلة مهمة في طريق «الديوك الأوروبي»، وقالت في البداية إن فرنسا قد لا تكون سعيدة جداً بمنافسيها في المجموعة، لكنها نجت من «محنة أكثر صعوبة»، وجاء السؤال الأول حول تقييم المجموعة التي بدت حسب رأي الصحيفة «مقبولة» بالنظر إلى مجموعة إسبانيا وإيطاليا، وبما حدث مع «الديوك» في «يورو 2020»، خاصة أنه فاز على هولندا مرتين هذا العام وقادر على التعامل مع النمسا وأي فريق ينضم إلى المجموعة لاحقاً.

وحول انطباعات ديشامب والهداف جيرو، أبدى الأول احتراماً وتقديراً لمنافسيه قائلاً إن المجموعة «صعبة»، وهو ما وافق عليه جيرو بقوله إنها ليست سهلة لكنها أفضل حالاً من السابقة، وسألت الصحيفة عن جاهزية الطاقم الإداري للمنتخب واستعداده لجدول المباريات وأماكنها مؤكدة أنه يعرف كل شيء، كما تحدثت عن احتمالات التأهل التي تبدو سهلة بوجود بطاقتين واحتمال تأهل ثالث المجموعة، لكن الأمور إذا سارت بصعوبة في تلك المرحلة فسيكون «فشلاً ذريعاً» للمنتخب، وأخيراً أشارت إلى أن جدول استعدادات «الديوك» والمباريات الودية «متكامل» حتى موعد البطولة!

من ناحية هولندا، قالت صحيفة «دي تليجراف»، إن فرنسا تأتي في طريق «البرتقالي» مرة أخرى بعد معركتي التصفيات، ووصفت «الديوك» بأنه «صانع مشكلات الطواحين» في الآونة الأخيرة، ونقلت تصريحات المدرب كومان الذي وصف نتيجة القرعة بأنها «ليست مُعقدة»، رغم أمنيته بعدم مواجهة فرنسا قبل ظهور ملامح المجموعات.

أما صحيفة «بيلد» الألمانية، فاهتمت بانطباعات المدرب ناجلسمان حول المجموعة التي تضم سويسرا والمجر وأسكتلندا مع ألمانيا، ووصفها بأنها «ليست مجموعة موت»، لكن المنافسين جيدون، وأنه متفائل جداً بالفترة المقبلة، وما تقدمه «الماكينات» في البطولة.