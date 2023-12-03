عطاء وريادة

أبناء الوطن يُعبِّرون عن حبهم وانتمائهم للإمارات، واعتزازهم باتحاد دولتهم، وولائهم للقيادة الرشيدة، في «مسيرة الاتحاد» التي شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والشيوخ وضيوف الدولة، وشارك فيها أبناء القبائل من جميع المناطق، ليضيفوا بهجة إلى أفراحنا بعيد الاتحاد، ويرسموا لوحة وطنية روت رحلة من التحدي والمثابرة والإنجاز بدأها المؤسسون قبل 52 عاماً.

«مسيرة الاتحاد» هي مسيرة الخير والنماء والأرض المعطاء، تمضي بجهود القيادة الرشيدة للاستمرار في بناء تجربة تنموية استثنائية، وانتهاج دبلوماسية فاعلة إقليمياً ودولياً لتعزيز فرص إحلال الاستقرار والسلام، وترسيخ دور وريادة الإمارات في التصدي لقضايا الإنسانية، انطلاقاً من قيم ثابتة ومبادئ تاريخية تقوم على الأخوّة الإنسانية والتسامح والتعايش والانفتاح، ومساعدة المجتمعات والشعوب.

«مسيرة الاتحاد» تتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل وثقة، وتجدد عزمنا وهمتنا، والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة، ووقوفنا خلف الوطن ونهجه، من أجل الحفاظ مكتسباتنا وتعظيم إنجازاتنا، مستمرين في تعزيز أركان الاتحاد، متمسكين بقيم المؤسسين ومبادئ الاتحاد، وإرثنا التاريخي وهويتنا، والعمل معاً من أجل بناء اقتصادنا المستدام، وتسخير جميع مواردنا لمستقبل أكثر ازدهاراً.