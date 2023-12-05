الأربعاء 6 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دور خليجي فاعل

دور خليجي فاعل
6 ديسمبر 2023 00:01

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد خلال مشاركته في القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة، التأكيد على نهج الإمارات الثابت والراسخ منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم العمل الخليجي المشترك، كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في ترسيخ أسس الأمن إقليمياً.
الإمارات تؤمن بالدور الكبير والفاعل الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الاستقرار والازدهار بالمنطقة، من خلال التفاعل مع الأحداث الإقليمية والدولية، وتبنيها لسياسات قائمة على العمل متعدد الأطراف، وتفعيل الدبلوماسية، والحوار لإرساء دعائم السلام، كما  تعمل بشكل مشترك على تعظيم قدراتها وإمكاناتها في مواجهة التحديات، بتعزيز تلاحمها وتعاونها، وبناء الشراكات، وتحقيق طموحات شعوبها.
القمة الخليجية جددت وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان غزة، وهو موقف تنطلق منه في تحركاتها الفاعلة في المنطقة والعالم، لتقديم الدعم الإنساني، وضمان ممرات آمنة ومستدامة، وتعزيز فرص الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وتمهيد الطريق نحو إيجاد  أفق سياسي، وصولاً إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
السلطات الإماراتية تسلم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية
محمد بن زايد
رئيس الدولة
مجلس التعاون الخليجي
القمة الخليجية
الإمارات
آخر الأخبار
القائد العالمي لتغير المناخ والبيئة بـ «اليونيسف»: مليار طفل يواجهون مخاطر تهدد قدرتهم على البقاء بسبب التغير المناخي
علوم الدار
القائد العالمي لتغير المناخ والبيئة بـ «اليونيسف»: مليار طفل يواجهون مخاطر تهدد قدرتهم على البقاء بسبب التغير المناخي
اليوم 10:44
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي بـ «العلامة الكاملة» في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 10:30
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
علوم الدار
50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
اليوم 10:11
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
الرياضة
الريال يخشى «خيبة أمل جديدة» في مبابي!
اليوم 10:05
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©