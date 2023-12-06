600 سباح في بطولة «أبوظبي سويم فور لايف» الدولية

علي معالي (دبي)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات المائية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد السباحة بطولة «أبوظبي سويم فور لايف» الدولية، على مدار 3 أيام، اعتباراً من غدٍ «الجمعة» حتى الأحد المقبل، في حمام سباحة مركز مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وعبر أحمد خلفان الجهوري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، رئيس اللجنة الفنية عن سعادته بإقامة أول بطولة دولية تحمل اسم النادي بعد نشأته الجديدة، وقال: «هذا العدد من الفرق والسباحين مصدر ثقة لنا في تحقيق أكبر استفادة وقدرتنا كذلك على تنظيم حدث بهذا الحجم للمرة الأولى، بوجود عدد كبير من السباحين من خارج الدولة لمزيد من الاحتكاك بعناصر دولية تمتلك خبرات كبيرة، والهدف نشر رياضة السباحة وتطويرها».

وأضاف: «تأتي هذه البطولة تماشياً مع رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية الهادفة لتعزيز نمو وتطور السباحة والرياضات المائية بأبوظبي والدولة، وبناءً على أهمية الأنشطة الرياضية والبدنية، ودورها في تعزيز اللياقة والصحة العامة لأفراد المجتمع كافة».

وتابع: «يشارك في البطولة نخبة من أفضل الرياضيين تفوق الـ 600 سباح وسباحة من 80 جنسية مختلفة، ويمثلون 40 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة حيث سيتنافسون في أكثر من 2800 سباق فردي».

وتابع أحمد خلفان: «من بين المشاركين، هناك 150 سباحاً وسباحة من المواطنين يمثلون نادي أبوظبي للرياضات المائية وناديي الذيد والحمرية، كما سيكون هناك مشاركات دولية من العراق، مصر، أوغندا، الكويت، عمان، السعودية، والمجر، ودول أخرى مختلفة، وسوف يتنافسون في أكثر من 24 سباقاً فردياً، من بينهم سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة من 1500 م و800 م و400 م حرة، وأيضاً سباقات التتابع، للفئات العمرية كافة من الأشبال والناشئين والشباب والعموم، ومسابقات خاصة للأساتذة «الماسترز».