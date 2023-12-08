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الرياضة

توتنهام.. «النزيف مستمر»!

توتنهام.. «النزيف مستمر»!
8 ديسمبر 2023 08:29

 
لندن (أ ف ب) 

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واصل توتنهام المتصدر السابق نزيف النقاط، بخسارته أمام ضيفه وستهام 2-1، وذلك في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وفرّط توتنهام بتقدمه في الشوط الأول، برأسية مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو العائد من الإيقاف «11»، لتتلقى شباكه هدفين في الشوط الثاني، عبر جارود بوين «52»، وجيمس وارد براوز «74»، في ثالث أهدافه هذا الموسم.
وفشل توتنهام الذي كان استهل الموسم الحالي، مع مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، بفوزه في ثماني من مبارياته العشر الاولى، في حصد النقاط الثلاث للمباراة الخامسة توالياً، حيث تعرض لثلاث هزائم توالياً أمام تشيلسي 1-4، وولفرهامبتون 1-2 وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعادل مع مانشستر سيتي «حامل اللقب» 3-3، كما أنها الخسارة الرابعة لنادي شمال لندن في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري.
وتقهقر توتنهام الذي لم يذق طعم الخسارة حتى نهاية أكتوبر في الترتيب، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يحتل وستهام الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة المركز التاسع برصيد 24 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن برايتون الثامن.
وابتعد إيفرتون الجريح عن مناطق الهبوط، بفوزه على ضيفه نيوكاسل 3-0.
وتناوب على تسجيل ثلاثية إيفرتون دوايت ماكنيل «79»، والمالي عبدالله دوكوريه «86»، والبديل البرتغالي بيتو «96».
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في منتصف نوفمبر حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون، لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز.
وهو الفوز الثاني توالياً لإيفرتون بعدما كان انتصر على نوتنجهام فوريست 1-0 في المرحلة الماضية، ليتقدم للمركز العاشر برصيد 10 نقاط على حساب لوتون تاون المتراجع للثامن عشر مع 9 نقاط، إثر خسارته أمام المتصدر أرسنال 3-4 في افتتاح منافسات المرحلة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 26 نقطة في المركز السابع.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
وستهام
أرسنال
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