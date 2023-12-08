"العالمي للتسامح والسلام" يوقع مذكرتي تفاهم مع برلماني جيبوتي وزامبيا خلال "COP28"

وقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، والسيد ديليتا محمد ديليتا رئيس برلمان جيبوتي مذكرة تفاهم وعمل مشترك، على هامش الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) المقام بالشراكة مع المجلس الوطني الاتحادي، وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات.

كما وقع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، ومعالي السيدة نيلي بوتيت موتي رئيسة الجمعية الوطنية في زامبيا، مذكرة تفاهم وعمل مشترك مماثلة.

وتشمل مذكرتا التفاهم تأطير التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني. من جهة أخرى، استقبل الجروان معالي السيد محمد طاهر ذاكر زادة رئيس برلمان طاجيكستان والوفد المرافق له، المشارك في الجلسة البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي IPU ضمن فعاليات "COP28".