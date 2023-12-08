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«فخر أبوظبي» يتحدى سلسلة «الفرسان» في دوري الطائرة

«فخر أبوظبي» يتحدى سلسلة «الفرسان» في دوري الطائرة
8 ديسمبر 2023 12:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


يتحدى الجزيرة ثالث ترتيب «دوري الطائرة» برصيد 7 نقاط، سلسلة النتائج الإيجابية لضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، من دون خسارة برصيد 12 نقطة، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء السبت على صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، في واجهة «الجولة الخامسة»، والتي تشهد مباريات النصر وبني ياس، والعين وحتا، والوصل وعجمان.
ويأمل «فخر أبوظبي» في تعويض خسارته بالجولة الماضية أمام بني ياس 0-3، في مواجهة «الفرسان» صاحب «العلامة الكاملة»، بعد آخر انتصار أمام العين 3-0، ودعم شباب الأهلي جاهزيته لخوض القمة المرتقبة، بأداء تجربة ودية الأسبوع الماضي أمام ضيفه سادا كروزيرو المُتوج بلقب الدوري البرازيلي 5 مرات بنتيجة 1-3.
وفي مباراة ثانية، تصطدم رغبة الوصل الحفاظ على «وصافة» الترتيب برصيد 8 نقاط، بمعنويات ضيفه عجمان السادس برصيد 5 نقاط، والعائد بانتصار ثمين في الجولة الماضية أمام النصر 3-2، فيما يرفع العين صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط شعار «الصحوة» في مواجهة حتا الأخير من دون رصيد من النقاط، فيما يتطلع بني ياس «حامل اللقب» وصاحب المركز الرابع في الترتيب حالياً إلى فك الارتباط على النقاط الست أمام مضيفه النصر «السابع».

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مباريات السبت
الجزيرة – شباب الأهلي 18:30
النصر – بني ياس 18:30
العين – حتا، 19:00
الوصل – عجمان 19:00

دوري الطائرة
الجزيرة
شباب الأهلي
النصر
بني ياس
العين
حتا
الوصل
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