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سون: أشعر بالغضب والأسف!

سون: أشعر بالغضب والأسف!
8 ديسمبر 2023 17:10

 
لندن (د ب أ)


وصف الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، مسيرة ناديه الخالية من الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأنها «غير مقبولة»، وبدد في الوقت نفسه المخاوف بشأن حالته البدنية.
وعقب تعادله 1-1 مع مضيفه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، عاد توتنهام للهزائم من جديد في المسابقة، وخسر 1-2 أمام ضيفه وستهام يونايتد،، في المرحلة الماضية للبطولة. وعجز توتنهام عن الحفاظ على تقدمه بهدف في الشوط الأول أحرزه نجمه كريستيان روميرو في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعدما تلقى هدفين في الشوط الثاني من جاره اللندني. 

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وصرح مين لموقع «سبيرز بلاي» الإلكتروني البريطاني: «من غير المقبول أن تخسر 5 مباريات متتالية بتلك الطريق، بعدما سبق لك الفوز في 5 لقاءات متتالية، أشعر بالغضب لأنه لا ينبغي أن يحدث ذلك، أعتقد أننا افتقدنا للشراسة». 

وأضاف: «لا يكفي مطلقاً أن تتقدم 1- صفر في النتيجة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يجب أن يدرك اللاعبون ذلك، وينبغي أن أدرك هذا الأمر أيضاً».
وقال: «أتيحت لنا الفرصة لإنهاء المباراة عملياً، لكننا كنا هادئين، و«كان يتعين علينا أن نتحلى بالشراسة، وأشعر أيضاً بالمسؤولية، كان من المحزن جداً أن يستدير المشجعون ويعودوا لمنازلهم، لم يبدوا سعداء، وهو يجعلني أشعر بالأسف، نعم أنا أتحمل المسؤولية». واختتم نجم توتنهام حديثه، قائلاً «أعرف أن الأمر يبدو جنونياً في 5 مباريات متتالية، أتمنى أن يكون درساً جيداً، وينبغي علينا أن نتحمل الخسارة، ليس هناك وقت للندم على ما فعلناه، لذا علينا المضي قدماً، وأن نبذل قصارى جهدنا يوم الأحد حتى نتقدم خطوة كبيرة للأمام».
وتجمد رصيد توتنهام عند 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق 9 نقاط خلف أرسنال «المتصدر».

الدوري الإنجليزي
توتنهام
وستهام
مانشستر سيتي
سون هيونج مين
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