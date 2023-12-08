مشاركة الروس والبيلاروس في الأولمبياد تحت علم محايد

لوزان (أ ف ب)

منحت اللجنة الأولمبية الدولية الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس من 26 يوليو إلى الحادي عشر من أغسطس المقبلين.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها «حتى الآن الأمر ينطبق على 11 رياضياً محايداً في الألعاب الفردية تأهلوا للمنافسة بينهم 8 من روسيا و3 من بيلاروسيا».

وللمقارنة، فإن أكثر من 60 رياضياً من أوكرانيا تأهلوا إلى الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأضاف البيان «قررت اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية الدولية بأن الرياضيين المحايدين الفرديين الذين تأهلوا من خلال نظام تصفيات الاتحادات الدولية، مخولون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية- باريس 2024».