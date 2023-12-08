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ولاية ألمانية ثالثة تعتمد تصنيفاً جديداً لحزب «البديل»

رجل يمر بجانب شعار حزب البديل من أجل ألمانيا
8 ديسمبر 2023 21:35

أكد مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية ساكسونيا، شرق ألمانيا، تصنيف "حزب البديل من أجل ألمانيا"، "منظمة يمينية متطرفة" في الولاية. 
وقال ديرك-مارتين كريستيان مدير المكتب في دريسدن اليوم الجمعة "لم يعد هناك شك في التوجهات اليمينية المتطرفة لحزب البديل في ساكسونيا". 
بذلك، تكون ولاية ساكسونيا ثالث ولاية ألمانية تقدم على هذه الخطوة وتدرج حزب البديل ضمن هذا التصنيف بعد ولايتي تورينجن وساكسونيا-آنهالت. 
كانت الاستخبارات الداخلية في ساكسونيا بدأت أولاً في دراسة حالة الحزب اليميني الشعبوي بوصفه حالة اختبار قبل أن تصنفه لاحقاً كحالة مشتبه بها في فبراير2021. 
وأضاف كريستيان، في ملخص لما قامت به الاستخبارات "بعد عملية مراجعة قانونية شاملة، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأنه ينبغي تصنيف فرع حزب البديل في ساكسونيا كموضوع للمراقبة. وخلال الأعوام الأربعة من المراجعة المكثفة، جمعنا عددا كبيراً من التصريحات والمطالبات السياسية ولاسيما لكبار القياديين في الحزب وممثليه الانتخابيين وروابطه في الدوائر، أي تصريحات ومطالبات لأشخاص يتمتعون بدرجة تمثيلية عالية. وأثبتت هذه التصريحات والمطالبات في مجموعها، بشكل لا يدع مجالا للشك، أن الفرع الإقليمي لحزب البديل يسعى إلى تحقيق أهداف معادية للدستور". 
كان الحزب حصل في الانتخابات البرلمانية في الولاية، التي جرت عام 2019 على 27,5% من الأصوات الثانية (المخصصة للقوائم الحزبية). وكشفت نتائج أحدث استطلاعات الرأي عن تساوي كفة حزب البديل والحزب المسيحي الديمقراطي حيث حصل كل منهما على تأييد 33% من الناخبين في الولاية. 
واستطرد كريستيان أن فرع الحزب في ساكسونيا ربما كان غير متجانس على مستوى الأفراد لكنه يغلب عليه من حيث المضمون والبرنامج ما يعرف باسم "المعسكر الوطني التضامني" الذي انبثق من "الجناح" القديم، والذي "يعد اليميني المتطرف بيورن هوكه هو زعيمه وأبوه الروحي، ويشكل هذا المعسكر شخصية فرع الحزب بالكامل ويهيمن عليها". 

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