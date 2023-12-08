السبت 9 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس بيلاروسيا

رئيس الدولة يستقبل رئيس بيلاروسيا
9 ديسمبر 2023 00:13

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" الذي يواصل فعالياته في "مدينة إكسبو دبي". 
بحث سموه والرئيس البيلاروسي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبيلاروسيا وإمكانيات تنميتها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية المستدامة والازدهار. 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الدفع باتجاه إحلال السلام العادل والدائم الذي يوفر بيئة مناسبة للاستقرار والتعاون والتنمية لمصلحة شعوب المنطقة كافة.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر "cop28". وأشاد الرئيس البيلاروسي، في هذا السياق، بمستوى تنظيم دولة الإمارات للمؤتمر والجهود التي بذلتها الدولة لإنجاحه، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم نتائجه في تحقيق تقدم جوهري في مسار العمل المناخي الدولي والتصدي لتحديات التغير المناخي بما يعزز التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم. 

أخبار ذات صلة
مواصلات «خضراء» في ساحات «كوب»
«الحرف التراثية».. عطايا الأرض المستدامة
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

كما ثمن رئيس بيلاروسيا المبادرة النوعية التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" المتمثلة في إنشاء صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار في سبيل سد فجوة التمويل المناخي ودعم الحلول المناخية المبتكرة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على مستقبل آمن للأجيال الحالية والقادمة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
ألكسندر لوكاشينكو
كوب 28
COP28
آخر الأخبار
شاب فلسطيني يقف على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: لا أماكن آمنة في غزة
اليوم 01:48
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 01:48
ملصقات المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر.. بدء الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاق الرئاسي غداً
اليوم 01:48
أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين مرتكبي العنف في الضفة الغربية
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
تونس: منع 55 ألف مهاجر منذ بداية 2023
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©