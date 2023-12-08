رئيس الدولة يستقبل رئيس بيلاروسيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" الذي يواصل فعالياته في "مدينة إكسبو دبي".

بحث سموه والرئيس البيلاروسي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبيلاروسيا وإمكانيات تنميتها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية المستدامة والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الدفع باتجاه إحلال السلام العادل والدائم الذي يوفر بيئة مناسبة للاستقرار والتعاون والتنمية لمصلحة شعوب المنطقة كافة.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر "cop28". وأشاد الرئيس البيلاروسي، في هذا السياق، بمستوى تنظيم دولة الإمارات للمؤتمر والجهود التي بذلتها الدولة لإنجاحه، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم نتائجه في تحقيق تقدم جوهري في مسار العمل المناخي الدولي والتصدي لتحديات التغير المناخي بما يعزز التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم.

كما ثمن رئيس بيلاروسيا المبادرة النوعية التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" المتمثلة في إنشاء صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار في سبيل سد فجوة التمويل المناخي ودعم الحلول المناخية المبتكرة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على مستقبل آمن للأجيال الحالية والقادمة.