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شخبوط بن نهيان يعلن عن دعم قطاع الصحة في أفريقيا بـ 220 مليون دولار

شخبوط بن نهيان
9 ديسمبر 2023 22:28

أعلن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، تقديم دولة الإمارات منحة مالية جديدة في مجال الصحة بقيمة 220 مليون دولار أميركي، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في أفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة «الاستثمار في الصحة لليوم والغد»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمنعقد حاليا في مدينة إكسبو دبي.
تساهم استثمارات دولة الإمارات في بناء أنظمة صحية أقوى وتتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التغير المناخي ولتقديم الخدمات الصحية المميزة للشباب في القارة، حيث يعزز هذا الدعم إمكانيات شباب أفريقيا لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم.
وقال معاليه، في كلمة رئيسية خلال الفعالية، إن «الاستثمار في الشباب سيطلق إمكانيات الملايين في قارة أفريقيا وسيضمن لهم مستقبلا مزدهرا، حيث يشكل الأشخاص دون الخامسة والعشرين عاماً ما يزيد على 60% من النسبة السكانية في أفريقيا. ويعتمد مستقبل القارة على الخدمات الصحية والتعليمية النوعية وتعلم المهارات التي يتلقاها الشباب».
تعكس هذه المبادرة تقدير دولة الإمارات للأهمية والضرورة الملحة للاستثمار في صحة شباب أفريقيا من أجل تعزيز فرص الازدهار والنماء، وضمن الشراكة الدائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية والتزامها بدعم جهود دول القارة في تحقيق التنمية المستدامة.

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المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
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