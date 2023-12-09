العالم ترقب صدور قرار لمجلس الأمن الدولي ينهي الحرب في غزة، ويوقف نزيف الدم المستمر في القطاع منذ ما ينوف على شهرين، إلا أن استخدام حق النقض إزاء القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة، خيب الآمال، وبدد فرصة كبيرة تعتبر الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة في القطاع، حيث لا يوجد فعلياً أي ملاذ آمن لملايين الأشخاص المدنيين من القصف المستمر.

الإمارات أكدت أنه لن يتم إنهاء الحرب في غزة، إذا لم يتوحد مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن الصراع انتقل الآن إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة، تهدد بتوسع الصراع والتأثير على أمن واستقرار المنطقة، والأمن والسلم الدوليين أيضاً، إلى جانب مفاقمة معاناة سكان القطاع بسبب نقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتراجع الخدمات الصحية والمعيشية وانقطاع الماء والكهرباء، ما تسبب بكارثة إنسانية.

النتيجة المخيبة للآمال لهذا التصويت، لن تمنع الإمارات من الاستمرار في مناشدة أعضاء المجلس التحرك، ووضع حد للعنف في غزة، مؤكدة ضرورة التوحد لإنهاء هذه الحرب وتداعياتها في المنطقة، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها السياسية إقليمياً ودولياً من أجل وقف عاجل لإطلاق النار، كما تكثف جهودها الإنسانية لإغاثة ومساعدة أهلنا في غزة، داعيةً إلى فتح المعابر كافة لتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع.