الوداد.. «إحياء الأمل» في «الرمق الأخير»

القاهرة (أ ف ب)



أنعش الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، آماله في حجز إحدى بطاقتي المجموعة الثانية، بفوزه في «الرمق الأخير» على ضيفه سيمبا التنزاني 1-صفر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل الجزائري زكرياء دراوي الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، على ملعب مراكش الكبير بدلاً من ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الذي يخضع لإعادة التأهيل، تحضيراً لاستضافة لنهائيات كأس أفريقيا 2025.

وحصد الفريق المغربي «وداد الأمة» نقاطه الأولى قارياً هذا الموسم، بعدما تلقى خسارتين مفاجئتين في الجولتين السابقتين.

وقدم فريق المدرب عادل رمزي أداء جيداً، بالمقارنة مع مباراتيه السابقتين، وتنفس الصعداء في المسابقة القارية إذ يسعى لحصد اللقب الرابع في تاريخه.

في المقابل، لعب الفريق التنزاني مباراته الاولى على المستوى القاري، بإشراف مدربه الجديد الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي يعرف الكرة المغربية على نحو كبير، بسبب تدريبه لفترة طويلة في الدوري المحلي.

وأجرى رمزي تغييرات عدة على تشكيلته، حيث أعاد المهاجم السنغالي بولي سامبو أساسياً، وأشرك الشاب هشام آيت برايم بدلاً من الدولي أيوب العملود المصاب.

وحصل الفريق المغربي على ركلة جزاء بعدما تعرض البديل سيف الدين بوهرة للعرقلة من مدافع سيمبا الكونغولي الديموقراطي هينوك باكا، فانبرى لها المتخصص القائد يحيى جبران، وسددها قوية تمكن حارس الجيش الملكي المغربي السابق من صدّها ببراعة «41».

ودفع رمزي في الشوط الثاني بمهاجميه الشرقي البحري وزهير مترجي العائد بعد غياب لأسباب انضباطية، بنية تنشيط الهجوم الذي استمر في عقمه، حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حيث استغل دراوي كرة عرضية أمام المرمى هيأها لنفسه وسددها قوية بين ساقي لكرد.

ويخسر الوداد جهود قائده جبران في الجولة الرابعة بسبب الإيقاف، على غرار لاعب الوسط المالي لسيمبا ساديو كانوتيه.

وفي المجموعة عينها، عزز أسيك ميموزا الإيفواري صدارته، بعدما تغلب على مضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني 2-صفر في فرانسيستاون، وأهدر الفريق الإيفواري ضربة جزاء في الشوط الأول، بعدما سددها اسيس أكا في العارضة «36».

وحسم الفريق الإيفواري اللقاء في الشوط الثاني، وافتتح البديل سانكارا كاراموكو التسجيل من تسديدة قريبة قوية، إثر تمريرة موفوسي كاريدولا الذي استغل خطأ فادحاً في دفاع جالاكسي «57».

وعزز كاراموكو النتيجة من تسديدة من داخل المنطقة، إثر عرضية من سيرج بوكو «79».

ورفع أسيك ميموزا رصيده في الصدارة إلى سبع نقاط بفارق 3 نقاط عن جوانينج جالاكسي الثاني، وأربع نقاط عن الوداد الثالث، بينما تراجع سيمبا إلى المركز الأخير بنقطتين.

ويحل الوداد ضيفاً على سيمبا، وجوانينغ جالاكسي على أسيك في الجولة الرابعة في 19 ديسمبر الحالي.

وعلى ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسية، فقد الترجي نقطتين مهمتين على أرضه وبين جمهوره، بالتعادل مع ضيفه أتلتيكو دي لواندا الانغولي سلباً في قمة المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الأولى، فرض التعادل السلبي نفسه في لقاء نواذيبو الموريتاني وضيفه مازيمبي الكونغولي على ملعب «الشيخ بيديا» في نواكشوط.

وانفرد الفريقان بالصدارة مؤقتاً برصيد أربع نقاط لكل منهما، في انتظار نتيجة لقاء شريكيهما السابقين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه بيراميدز المصري الأحد.