كولومبوس بطل دوري أميركا



واشنطن (أ ف ب)

جرّد كولومبوس كرو ضيفه لوس أنجلوس أف سي من لقبه بطلاً للدوري الأميركي لكرة القدم بفوزه عليه 2-1 في المباراة النهائية في ولاية أوهايو.

وسجل هدفي كولومبوس الكولومبي كوتشو هرنانديس «33 من ضربة جزاء»، والغاني ياو يبواه «37»، وللوس أنجلوس الغابوني دنيس بوانجا «74».

وهو اللقب الثالث لفريق كولومبوس بعد عامي 2008 و2020، والأول بقيادة مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي «46 عاماً».

وأمضى نانسي معظم مسيرته التدريبية في أميركا الشمالية منذ عام 2005، وبعدما كان مساعداً لهداف منتخب فرنسا السابق تييري هنري في مونتريال، تسلم المهام الفنية للفريق الأول في 2021، قبل أن ينتقل بعد عامين إلى كولومبوس.

أثنى نانسي على فريقه قائلاً «لقد تطوروا كثيراً، لاعبين وأشخاصاً، عندما بدأنا، قلت لهم: المستحيل هو مجرد رأي، فقط استمتعوا وسنتطور، وهذا ما حدث وهو أمر لا يصدق، ولقد فرضنا أسلوبنا خلال المباراة، أنا فخور جداً».

في المقابل، فشل قائد إيطاليا ويوفنتوس السابق المدافع المخضرم جورجو كييليني «39 عاماً» الذي ربما كان قد خاض مباراته الأخيرة مع لوس أنجلوس أف سي قبل اعتزاله، في الاحتفاظ باللقب.