خلال COP28..  الإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة

في خطوة تاريخية نحو الاعتراف بدور الثقافة في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، اجتمعت نخبة من المندوبين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

خلال الاجتماع، أعلن معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي مارجريت مينيزيس، وزيرة الثقافة البرازيلية، رسمياً إطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. يدعو هذا التحالف الجديد، الذي يضم في عضويته 33 دولة والعديد من وكالات الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في سياسات تغير المناخ.

كما يهدف التحالف إلى حفز الزخم السياسي لضمان عمل متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والترابط والاتساق، ويعترف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في الأنشطة المناخية. شهد الاجتماع أيضاً الكشف عن «إعلان الإمارات للعمل المناخي المرتكز على الثقافة»، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

- حالة طوارئ ثقافية

تعليقاً على إعلان الإمارات وإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «ندرك أن للتغير المناخي تبعات تتجاوز المنظومة البيئية لتطال آثارها منظوماتنا الاجتماعية والثقافية أيضاً. فهو يشكل حالة طوارئ ثقافية لدوره السلبي في منع المجتمعات من الحفاظ على إرثها الثقافي، حيث يوفر العمل المناخي المرتكز على الثقافة حلاً فعالاً وشاملاً يساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ».

من جانبها، قالت معالي مارجريت مينيزيس: «لا يمكن استبعاد الثقافة، التي تعد أحد أهم وأقوى العناصر، من مواجهة تغير المناخ على هذا الكوكب. إن وجودنا يعزز أيضاً الالتزام الذي تعهد به فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل بالتأكيد على أننا بحاجة، بطريقة مسؤولة وملموسة، إلى وضع أجندة المناخ في المناقشات متعددة الأطراف».

واختتمت معاليها: «البرازيل دولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأجندة البيئية. لدينا جزء كبير من غابات الكوكب والعديد من الحلول التكنولوجية التي يمكن اعتمادها لمعالجة قضية المناخ».

من جانبها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «تؤثر التغيرات المناخية بكثير من الأشكال على ثقافتنا المادية والمعنوية. ومع ذلك، فإن بعض أفضل الأمثلة على الحلول المناخية مستمدة في حد ذاتها من الثقافة والتقاليد والإرث. ومن أجل تعزيز جهودنا الرامية للحد من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها عند حدود 1.5 درجة مئوية وحماية كوكب الأرض، ينبغي علينا تسخير الثقافة بجميع أشكالها».

- عوامل محفزة

يؤكد «إعلان الإمارات للعمل المناخي المرتكز على الثقافة» أن العالم اليوم لا يواجه فقط تحدياً بيئياً ومالياً وعلمياً فحسب، وإنما يشكل التغير المناخي كذلك تحدياً ثقافياً، وبالتالي، فإن معالجة أزمة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس سيتطلب شمولاً وتعاوناً غير مسبوقين عبر جميع القطاعات، وتحديداً الثقافة. ويشدد الإعلان على أن أي مسار لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لاتفاق باريس بشكل كامل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ووسائل الحد من الخسائر والأضرار، وتعزيز التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ، يجب أن يشمل التركيز على التراث الثقافي والفنون والصناعات الإبداعية كعوامل محفزة للعمل المناخي التحولي.

سلط الإعلان الضوء كذلك على الحاجة الملحة للقطاعات الثقافية، بما فيها المؤسسات ومواقع التراث، في الاستجابة لأولويات تغير المناخ. ويهدف إعلان الإمارات إلى دمج العمل المناخي كركيزة أساسية للسياسات والأنشطة الثقافية المتعلقة بالتراث والفنون والصناعات الإبداعية. ويسعى كذلك إلى إطلاق تعاون متعدد المستويات يشمل الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص، والصناعات الإبداعية، والشعوب الأصلية، وأصحاب المعارف المحلية.

ستسعى مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة قبل مؤتمري الأطراف COP29 وCOP30 إلى تسهيل دمج الثقافة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية وضمن إطار العمل الأوسع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك إمكانية إطلاق عمل مشترك بشأن الثقافة والعمل المناخي.

كما تخطط المجموعة لنشر مفاهيم العمل المناخي القائم على الثقافة عبر المنابر العالمية والإقليمية ذات الصلة لدعم تبادل الخبرات والمعرفة، وإقامة شراكات هادفة لمعالجة أزمة المناخ.