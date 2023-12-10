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فيرنر.. «ممنوع الرحيل»

فيرنر.. «ممنوع الرحيل»
10 ديسمبر 2023 17:23

 
لايبزج (د ب أ)


نفى روفن شرودر، المدير الرياضي لنادي لايبزج الألماني، التكهنات المثارة حول إمكانية السماح برحيل مهاجم المنتخب الألماني تيمو فيرنر، في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. 

وقال شرودر لمحطة «بيلد تي في»: نحن في محادثات مكثفة مع جميع اللاعبين، وبينهم تيمو، نقدر تيمو كثيراً، شخصاً ولاعباً. 

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وأضاف: قلنا منذ البداية إننا نريد أن نسلك هذا الطريق سوياً، نريد مواصلة العمل مع تيمو، بعد الشتاء. 

ولعب فيرنر في صفوف لايبزج بين عامي 2016 و2020، وسجل 95 هدفاً في 159 مباراة بـ «البوندسليجا»، ثم رحل إلى تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يعود إلى لايبزج في 2022، لكنه لم يحقق القدر نفسه من النجاح، ولم يتم ضمه للمنتخب مؤخراً.
وشارك فيرنر في 13 مباراة فقط هذا الموسم، على مستوى المسابقات كافة، ولم يعد يلعب بشكل أساسي مع الفريق.
وسجل فيرنر هدفين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم، وقد ابتعد عن المباريات مؤخراً بسبب إصابة في العضلة الضامة، لكنه يستعد للعود إلى التدريبات غداً الاثنين. وأشار شرودر: في النهاية لديه كل الفرص الممكنة معنا للعودة إلى التشكيل الأساسي، لديه القدرات والإمكانات التي تؤهله لتحقيق ذلك، هذا ما نتمناه.

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تيمو فيرنر
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