أوروبا تجيز دواءً جديدا لأحد أكثر أنواع السرطان شيوعا

أعلنت شركة الأدوية "غلاسكو سميث كلاين" ("جي اس كاي")، اليوم الاثنين، أنها حصلت على مواقفة أوروبية لبيع دواء "جيمبرلي" (Jemperli) الذي يُستخدم لعلاج المصابات بسرطان بطانة الرحم ويُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.

وأشارت "جي اس كاي"، في بيان، إلى أنّ "المفوضية الأوروبية أجازت بيع "جيمبرلي" (الاسم التجاري لدواء دوستارليماب) الذي يؤخَذ مع الكاربوبلاتين والباكليتاكسيل (علاج الكيميائي) لدى النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهنّ حديثاً أو كان متكرراً.

واتُّخذ هذا القرار استناداً إلى دراسة أظهرت تأثيراً إيجابياً للعلاج في ما يخص "الاستمرار من دون تقدّم" السرطان، أي الفترة التي لا يتفاقم خلالها السرطان لدى المريض، و"البقاء على قيد الحياة عموماً".

وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على بيع "جيمبرلي".

يصيب سرطان بطانة الرحم النساء مع التقدم في السن، ويظهر بدايةً في طبقة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للرحم، ويُعدّ أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، إذ يبلغ عدد الإصابات به نحو عشرة آلاف سنوياً في فرنسا، على سبيل المثال. ومع أن الأمل في علاجه أفضل نسبياً مقارنة بالسرطانات النسائية الأخرى كعنق الرحم والمبيض، يبقى سبباً لعدد كبير من الوفيات.