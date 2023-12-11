الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إنجاز دولي

إنجاز دولي
12 ديسمبر 2023 00:15

يتطلع العالم كله اليوم للإمارات بتفاؤل كبير، انتظاراً لنتائج حاسمة في مؤتمر الأطراف COP28، بعد مفاوضات ماراثونية على مدار 13 يوماً. نجحت الإمارات بجدارة، بشهادة الجميع، في حشد وتحفيز الجهود الدولية لتسريع العمل الجاد في مواجهة تحديات المناخ. وبكفاءة عالية، وبصيرة نافذة، وضعت الإمارات المجتمع الدولي برمته أمام التحديات الحقيقية للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف لإنقاذ كوكب الأرض من تداعيات تغير المناخ، لحماية وضمان جودة الحياة للأجيال المقبلة. 
قبل COP28 قدمت الإمارات للعالم نموذجاً رائداً في التحول بكفاءة ومرونة للاستدامة كخيار وحيد من أجل المستقبل، بتجربتها الاستثنائية في التوفيق بين تحقيق أقصى معدلات التنمية والالتزام بمعايير البيئة، بطريقة ميسورة وآمنة. واليوم تمنح الإمارات العالم كله فرصة ذهبية لتبني حلول واقعية تعالج المشاكل الخطيرة الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتلوث البيئة، مثل ندرة المياه والغذاء، بعدما عملت بإخلاص على تقريب وجهات النظر، وسد الفجوات لضمان أفضل النتائج للمفاوضات النهائية لـ COP28 الذي نجح في القيام بدوره كمنصة مثالية لتقديم الالتزامات المالية، وإبرام شراكات التعاون بين الأطراف الدولية الموثوقة، للتحرك بشكل جماعي وفعال ومنسق لاتخاذ أفضل الإجراءات وأسرعها في مواجهة التغير المناخي. لذلك سيتذكر العالم دوماً COP28 الإمارات، باعتباره نقطة تحول جوهرية في الجهود الدولية المشتركة لحماية الكوكب.

أخبار ذات صلة
«1.5».. أول صحيفة مناخية في عالم «الميتافيرس»
سهيل المزروعي يكشف تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
الاستدامة
التغير المناخي
المناخ
تغير المناخ
كوب 28
COP28
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية
علوم الدار
حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية
اليوم 15:35
أوستهاوزن يحقق «اللقب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
أوستهاوزن يحقق «اللقب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 15:30
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد
اليوم 15:19
"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر
اليوم 15:03
أوليفيرا «الراقي» يتألق بـ«الهدف 10» في 45 مباراة
الرياضة
أوليفيرا «الراقي» يتألق بـ«الهدف 10» في 45 مباراة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©