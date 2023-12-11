إنجاز دولي

يتطلع العالم كله اليوم للإمارات بتفاؤل كبير، انتظاراً لنتائج حاسمة في مؤتمر الأطراف COP28، بعد مفاوضات ماراثونية على مدار 13 يوماً. نجحت الإمارات بجدارة، بشهادة الجميع، في حشد وتحفيز الجهود الدولية لتسريع العمل الجاد في مواجهة تحديات المناخ. وبكفاءة عالية، وبصيرة نافذة، وضعت الإمارات المجتمع الدولي برمته أمام التحديات الحقيقية للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف لإنقاذ كوكب الأرض من تداعيات تغير المناخ، لحماية وضمان جودة الحياة للأجيال المقبلة.

قبل COP28 قدمت الإمارات للعالم نموذجاً رائداً في التحول بكفاءة ومرونة للاستدامة كخيار وحيد من أجل المستقبل، بتجربتها الاستثنائية في التوفيق بين تحقيق أقصى معدلات التنمية والالتزام بمعايير البيئة، بطريقة ميسورة وآمنة. واليوم تمنح الإمارات العالم كله فرصة ذهبية لتبني حلول واقعية تعالج المشاكل الخطيرة الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتلوث البيئة، مثل ندرة المياه والغذاء، بعدما عملت بإخلاص على تقريب وجهات النظر، وسد الفجوات لضمان أفضل النتائج للمفاوضات النهائية لـ COP28 الذي نجح في القيام بدوره كمنصة مثالية لتقديم الالتزامات المالية، وإبرام شراكات التعاون بين الأطراف الدولية الموثوقة، للتحرك بشكل جماعي وفعال ومنسق لاتخاذ أفضل الإجراءات وأسرعها في مواجهة التغير المناخي. لذلك سيتذكر العالم دوماً COP28 الإمارات، باعتباره نقطة تحول جوهرية في الجهود الدولية المشتركة لحماية الكوكب.