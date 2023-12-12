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«الليجا» يستكمل لقاء «الجلطة الدماغية»!

«الليجا» يستكمل لقاء «الجلطة الدماغية»!
12 ديسمبر 2023 09:43

 
مدريد (أ ف ب) 

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استُكملت مباراة اتلتيك بلباو ومضيفه غرناطة، بعد 24 ساعة من إيقافها في الدقيقة 18، إثر وفاة مشجّع في المدرجات، وخيّم التعادل على النتيجة النهائية 1-1، في ختام منافسات المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان بلباو قد كشف في بيان بعد إيقاف المباراة، عن أن رابطة الدوري والناديين «اتفقوا على تعليق المباراة»، مقدماً تعازيه لأقارب المتوفى.
وكشف غرناطة عن أن أحد مشجعيه كان ضحية لجلطة دماغية، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسبانية.
وقال مدير نادي غرناطة ألفريدو جارسيا أمادو الذي شكر أيضاً أطباء أتلتيك يلباو على مساعدتهم خلال الحادث «كرة القدم أصبحت الشيء الأقل أهمية، إنها مأساة علينا أن نتحملها، ونحن في حالة حداد».
وكان الغاني إيكاني ويليامس قد منح أتلتيك بلباو هدف التقدم في الدقيقة السادسة، قبل أن تتوقف المباراة، قبل أن يعادل غرناطة النتيجة في الدقيقة 55، عبر إينيجو رويز دي جالاريتا خطأ في مرماه لدى استكمالها الاثنين.
ويحتل اتلتيك بلباو المركز الخامس برصيد 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث، وبرشلونة الرابع، علماً أن أتلتيكو يملك مباراة أقل.
وفي مباراة أخرى، تعادل رايو فايكانو وضيفه سلتا فيجو من دون أهداف.
ويحتل فايكانو المركز العاشر برصيد 20 نقطة، أما سلتا فيغو فيقبع في منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ 10 نقاط.

الدوري الإسباني
بلباو
غرناطة
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