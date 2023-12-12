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دبلوماسية الإمارات

دبلوماسية الإمارات
13 ديسمبر 2023 00:01

بدبلوماسية دؤوبة ونشطة، كثفت الإمارات جهودها حتى الساعات الأخيرة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، للوصول إلى نص نهائي يتضمن حلولاً متوازنة تحظى بالإجماع بين الدول المشاركة. جهود مضنية بذلتها الإمارات لتحقيق إنجاز تاريخي يسهم في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. قادت الإمارات المساعي الدولية ووحدت الصفوف لإقرار تمويلات ضخمة والتزامات وتعهدات عالمية من أجل طفرة حقيقية ونوعية في الجهود المبذولة للتغلب على تحديات المناخ بهدف بناء مستقبل أفضل للبشرية. كان الأهم سعي رئاسة المؤتمر المتواصل لطرح حلول وسط توافقية تتجاوز النقاط الخلافية خلال المفاوضات، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على أمن واستقرار ورفاهية المجتمعات الإنسانية التي قد تتأثر بتداعيات تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. أدرك العالم في COP28، أكثر من أي وقت مضى أهمية وخطورة التحديات التي يواجهها كوكب الأرض، مما حفز الأطراف المشاركة على بذل أقصى الجهود لتبادل وابتكار أفضل الأفكار لتحقيق إنجاز تاريخي يعزز التنمية المستدامة، بخطة شاملة، تستجيب لدعوة وجهود رئاسة المؤتمر، للدول الأطراف للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الطموح، بإقرار اتفاق يقدم أفضل خطة ممكنة للعالم.

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