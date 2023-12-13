منتخبنا يخسر أمام أوغندا في «دولية الريشة الطائرة»



دبي (الاتحاد)



خسر منتخب الريشة الطائرة أمام أوغندا 2-1، في اليوم الثاني، لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، المقامة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بعدما نجح «الثنائي» علي مكاسا، وسارة نزواى، في الفوز على لاعبينا جمال البدواوي وسهام الرشيدي، بعد مباراة قوية، ورجحت الخبرة كفة أوغندا في الشوط الثالث 21-9، فيما رجح البدواوي وسهام الرشيدي كفة منتخبنا في الشوط الأول 21-15، ورغم الأداء الجيد في الشوط الثاني، إلا أن الفريق الأوغندي حسمه 19-21.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، شهد «التمهيدي» تألقاً لافتاً لمنتخب العراق الذي قدم مباريات جيدة أكدت ارتفاع المؤشر الفني للاعبيه، بفوز محمد جواد كاظم على الأسترالي مارتن فورد 2-صفر في فئة الكراسي «1»، وفي الزوجي فاز العراقيان محمد كريم ومحمد جواد على «الثنائي» النمساوي جون ودانيال 2-صفر.

ووصف إياد قاسم رئيس وفد العراق بداية منتخب بلاده بالجيدة، مشيراً إلى أنه يطمح إلى ميدالية، رغم صعوبة البطولة، في ظل وجود «الأبطال النخبة».

وأشار إلى أن المستوى الفني في الدور التمهيدي جيد، مما سيكون له المردود الإيجابي على الأدوار الحاسمة، متمنياً أن يقدم منتخب بلاده المستوى المطلوب.

وأثنى إياد على جهود نادي دبي لأصحاب الهمم، في تنظيم الحدث بصورة رائعة، من نسخة إلى أخرى، وأن حرص الدول على الحضور إلى دبي لم يأت من فراغ.

وقال: إن «فزاع» من البطولات المهمة التي تبوأت مكانة مرموقة، في خريطة أصحاب الهمم العالمية، وهي ثمرة الاهتمام الكبير بهذا الحدث العالمي المهم.