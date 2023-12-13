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مريم بنت محمد بن زايد تشهد تخريج دورة الإناث الـ 13 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية في العين

مريم بنت محمد بن زايد تشهد تخريج دورة الإناث الـ 13 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية في العين
14 ديسمبر 2023 00:52

 شهدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان اليوم .. تخريج دورة الإناث الثالثة عشرة، من المرشحين الطيارين، في كلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين. كما حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين وأهالي الخريجات.. وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها استعراض للخريجات أمام المنصة الرئيسية.

وأدت الخريجات قسم الولاء حيث أقسمن بالله العظيم : " أن يكن مخلصات لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" وأن يحافظن على أمن دولتنا واستقلالها وأن يحمين حدودها وسماءها وأن يطعن الأوامر الصادرة عن رؤسائهن وينفذنها في البر والبحر والجو ويحافظن على سلاحهن".

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وسلمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الجوائز إلى أوائل الخريجات..معربة سموها عن تهانيها لهن بتفوقهن وتميزهن خلال الدورة.. وحثت الخريجات على الاستفادة من العلوم والمهارات التي تلقينها للإسهام في تعزيز مكتسبات الوطن والذود عن حماه بكفاءة واقتدار.وأكدت سموها أن اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ "كلية خليفة بن زايد الجوية"، يعد حافزاً رئيسياً لمواصلة تميز هذا الصرح الوطني الأكاديمي وخريجيه.كما ألقت العقيد الركن مريم المنصوري كلمة الكلية رحبت خلالها بسموها والحضور..معربة عن شكرها وتقديرها للدعم المتواصل الذي تحظى به الكلية من قبل القيادة الحكيمة.. وقالت "إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نشهد اليوم تخريج هذه الكوكبة الواعدة، التي ستحلق عالياً للإسهام في حماية أمن الوطن واستقراره مشيرة إلى أهمية ما اكتسبنه من معرفة نظرية وتطبيقية في علوم الطيران والإسناد الجوي".

وأشادت بمستوى الخريجات وما وصلن إليه من احترافية .. وقالت بهذه المناسبة إن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري كان من خريجي كلية خليفة بن زايد الجوية العريقة الذي حقق "طموح زايد" بكونه أول إمارتي يصل إلى الفضاء ". عقب ذلك استأذنت قائدة الطابور سموها بالانصراف من ميدان الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية للخريجات.

المصدر: وام
الإمارات
كلية خليفة بن زايد الجوية
مريم بنت محمد بن زايد
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