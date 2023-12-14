سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح بطولة آسيا للشطرنج

العين (وام)



افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين والأشبال للشطرنج التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها اتحاد الشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 46 دولة آسيوية.

ورحب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، برؤساء الوفود وبكافة الدول على أرض إمارات الخير، وقال: بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي للشطرنج وشركة العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أود أن أرحب ترحيباً حاراً بالاتحادات الـ 46 المشاركة في البطولة، معرباً في كلمته في حفل افتتاح البطولة باسم مجتمع الشطرنج، عن خالص الامتنان للقيادة الرشيدة، على دعمها والتزامها برعاية هذه اللعبة الذهنية، ومعلناً انطلاق البطولة نحو في رحلة من المهارة العقلية والاستراتيجية الذهنية، لتكون لوحة فنية للإبداع بوساطة رقع الشطرنج.



ودعا الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط اللاعبين المشاركين إلى استثمار هذا التجمع بتكوين صداقات فيما بينهم، وتبادل الأفكار، وصنع الذكريات التي ستبقى بعد البطولة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة والإعلاميين والمتطوعين الذين يعملون خلف الكواليس، متمنياً للجميع بطولة ناجحة.

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لرعاية سموّه للبطولة، وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن الكثير من المنجزات على مستوى التطور والتقدم الرياضي، وأسهم بشكل كبير في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي رسخت مكانة أبوظبي، في مقدمة الوجهات الرياضية الدولية، وحققت المزيد من التجارب الناجحة لرياضة الإمارات.

وتقام البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر منافساتها حتى يوم 22 ديسمبر الحالي، في مركز العين الدولي للمؤتمرات بمدينة العين.

حضر حفل الافتتاح هشام الطاهر، أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وسيف لخربياني النعيمي، نائب رئيس اتحاد الشطرنج، ورؤساء الاتحاد الوطنية بالدول المشاركة وممثلي الشركات الرعاية للبطولة.



من ناحيته، رحب هشام الطاهر، أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بكافة الدول المشاركة في هذا التجمع الأسيوي الكبير الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مشيراً إلى أن الشطرنج كرياضة ذهنية، يساعد من يمارسه في وضع استراتيجيات أفضل، ويعلمه أهمية التركيز في وضع الخطط، ويحسن لديه المهارات والتواصل وكذلك الصبر والتركيز، لافتا إلى أن الأهم في مثل هذه البطولات هو أنها تجمع الناس من أرجاء متعددة، تجسيداً لشعار الاتحاد الآسيوي «نحن واحد».

واعتبر أن إقامة البطولة على أرض دولة الإمارات فرصة للوفود وللناشئين والشباب المشاركين للتعرف على النهضة والاطلاع على جهود التنمية الحضارية والتقدم بالذي حققته الدولة.

وتصدرت الهند جدول ترتيب الميداليات في منافسات اليوم الأول من البطولة، بتحقيقها أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين، حيث سيطرت تماماً على منافسات البنات تحت ثماني سنوات، كما حصلت على ذهبية وفضية في نفس المرحلة العمرية للأولاد، وذهبية تحت 14 عاماً للبنات، وذهبية تحت 18 عاماً للبنات أيضاً، تلتها الصين بثلاث ذهبيات، الأولى تحت سن 12 عاماً للبنات، وأخرى للأولاد في نفس المرحلة العمرية، والثالثة في المرحلة العمرية تحت 18 عاماً للأولاد.

وحلّت روسيا في المركز الثالث، بذهبية واحدة في المرحلة العمرية تحت 10 أعوام للأولاد، وأربع فضيات في فئات تحت 12 عاماً للبنات، وتحت 12 و14 و16 عاماً للأولاد، وبرونزيتين تحت 14 عاماً للبنات وتحت 12 عاماً للأولاد.

