الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

وفاة «أسطورة» إنديانا بايسرز

وفاة «أسطورة» إنديانا بايسرز
15 ديسمبر 2023 09:45

 
واشنطن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن
إفشال محاولة «حوثية» للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر

توفيَ جورج ماجينيس «أسطورة» إنديانا بايسرز، والذي قاده إلى إحراز لقب دوري رابطة كرة السلة الأميركية مرتين، عن عمر يناهز 73 عاماً.
وكان ماجينيس المولود في 12 أغسطس 1950 في إنديانابوليس قد توفيَ متأثراً بمضاعفات سكتة قلبية أصيب بها الأسبوع الماضي في منزله.
وأشاد بايسرز بخصال أسطورته في بيان: من أيام دراسته الثانوية في جميع الولايات حتى الجامعية، وبالطبع إلى بطولة «ايه بي ايه» الأسطورية التي خاضها مع فريق بايسرز، شكّل جورج ماجينيس الكثير من أروع ذكريات كرة السلة لأجيال عدة، وكان التعريف الدقيق لأسطورة كرة السلة في ولاية إنديانا، والبطل والرياضي في قاعة المشاهير».
وقاد ماجينيس فريقه إنديانابوليس واشنطن في عام 1969 إلى سلسلة من 31 فوزاً من دون خسارة للفوز ببطولة المدارس الثانوية.
وتابع ماجينيس تألقه مع جامعة إنديانا في موسم 1970-1971، حيث بات أول طالب على الإطلاق في السنة الثانية يتصدر جميع المناطق في فئتي التسجيل والمتابعات، بمتوسط نقاط بلغ 29.9.
وبعدما قاد بايسرز للفوز ببطولة «ايه بي ايه» عامي 1972 و1973، انضم ماجينيس في يوليو 1975 إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري المحترفين، بعقد لمدة ست سنوات، واختير لخوض مباراة كل النجوم «أول ستار» مرتين مع سيكسرز، وتكرر الأمر ذاته مع دنفر ناجتس في عام 1979، بعد اندماج الدوري الأميركي للمحترفين «ان بي ايه» و«ايه بي ايه».
اعتزل في عام 1982 بعد موسمين أخيرين مع بايسرز، ليقرّر النادي سحب قميصه الرقم 30 من التداول، قبل أن يُدرج في قاعة مشاهير كرة السلة في عام 2017.
سجل ماججينيس 51 نقطة، وأضاف إليها 17 تمريرة حاسمة و10 متابعات ضد سان أنطونيو سبيرز في نصف نهائي بطولة «ايه بي ايه» عام 1975، وهي تريبل-دابل الوحيدة المكوّنة من 50 نقطة في تاريخ «ان بي ايه» أو «ايه بي ايه»، قبل أن يتمكن راسل وستبروك من تحقيق الإنجاز نفسه في عام 2017 لمصلحة أوكلاهوما سيتي.
وكان ماجنينيس أيضاً أول لاعب يتصدر الأدوار الإقصائية لـ «ايه بي ايه» و«ان بي ايه»، بأكملها في إجمالي النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة، قبل أن يسير الصربي نيكولا يوكيتش على خطاه هذا العام بقميص حامل اللقب ناجتس.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
إنديانا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله
علوم الدار
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله
اليوم 12:10
المشرخ: الإمارات تعمل مع جميع الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
علوم الدار
المشرخ: الإمارات تعمل مع جميع الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 12:02
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد
علوم الدار
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد
اليوم 11:53
«النسخة الخامسة» من «ماراثون أدنوك أبوظبي» تنطلق السبت
الرياضة
«النسخة الخامسة» من «ماراثون أدنوك أبوظبي» تنطلق السبت
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©