سباق التسعيرة لـ «الإسطبلات الخاصة»



محمد حسن (دبي)



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، في الساعة السادسة ونصف صباح السبت، سباق مدينة دبي الدولية للقدرة «التسعيرة» للقدرة لمسافة 101 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بمشاركة مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وتم رصد جوائز قيمة، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع حتى الأربعين مبالغ مغرية.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كيلومتراً «أعلام صفراء»، والمرحلة الثانية 25 كيلومتراً «أعلام حمراء»، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 21 كيلومتراً «أعلام زرقاء»، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة «الأخيرة» 20 كيلومتراً «أعلام بيضاء»، وهناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.

ويحمل الفارس الفارس الأوروجوياني والتر هيرنانديز لقب النسخة الماضية، بعد أن تمكن من خطف اللقب على صهوة «روميرو» لإسطبلات العين، في آخر الأمتار من المتصدرة الفرنسية إليس فابر على صهوة «ار او جنريلا» لإسطبلات ركنا.

وسجل البطل 3:31:11 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.70 كلم في الساعة، فيما حققت الوصيفة بزمن 3:31:12 ساعة، وجاء في المركز الثالث أحمد علي الشامسي على صهوة «سواوليبيسا» لإسطبلات ماس، بزمن 3:32:08 ساعة.

