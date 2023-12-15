الموازنة والتوجيهات الجديدة التي تم اعتمادها في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلبية تطلعات المواطنين من أجل استقرار مجتمع الإمارات وترابطه، وتوفير أقصى درجات الحماية له بضمان بيئة مجتمعية مستدامة، وفق أفضل المعايير العالمية.

142 مشروعاً رأسمالياً بقيمة 65 مليار درهم اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، من شأنها رفع مستوى جودة الحياة في أبوظبي، ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مسيرة البناء والتطوير والتنمية في شتى القطاعات.

منظومة متكاملة وشاملة تسهم في دعم رفاهية ورخاء وأمن واستقرار أبناء الوطن، بمواصلة بناء بنية تحتية قوية تمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، بموازاة مبادرات فعالة لترسيخ الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية الأصيلة، حتى تواصل الأجيال الشابة بأمانة وكفاءة حمل مشعل الثقافة الوطنية والعادات الإماراتية العريقة.

وللأمام تمضي أبوظبي بثقة وتفاؤل وطموح كبير، وفق رؤية استراتيجية استثنائية تستهدف ضمان أفضل ما يقدمه المستقبل لأجيال الغد مع التمسك الأصيل بتراث الأجداد.

في هذا السياق تتكامل مشروعات البناء الجديدة مع معارض ومهرجانات وبرامج تراثية تغرس القيم والعادات الإماراتية في نفوس أبنائنا، لتعزيز الوعي بهويتنا الوطنية كأولوية قصوى، تضمن صون تراثنا الحضاري الضارب بجذوره في عمق التاريخ.