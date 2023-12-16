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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يكرم بطلة «أقوى عزيمة»

«دبي لأصحاب الهمم» يكرم بطلة «أقوى عزيمة»
16 ديسمبر 2023 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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كرم مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الأوغندية إليزابيث مويسيجوا بطلة «أقوى عزيمة»، في بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، لأنها الوحيدة التي تشارك في اللعبة على «ركبتين» من دون أن تستخدم كرسياً متحركاً، وهي نموذج للإرادة التي هزمت المستحيل وقهرت الصعاب، وتمثل إحدى قصص النجاح ومصدر الإلهام، حيث تمنح الإرادة كل الأمل للأبطال سفراء الطاقة الإيجابية.
كما أن اللاعبة حرصت على المشاركة في «الحدث العالمي» رغم الصعاب، حيث تدير إليزابيث منظمة غير ربحية في أوغندا، لتدريب «أصحاب الهمم»، ونشر ثقافة فن التعامل مع هذه الفئة بعزيمة وإرادة، متخطية العقبات لإسعاد زملائها أصحاب الهمم في بلادها.
وقام أحمد الحمادي نائب مدير البطولة بتكريم اللاعبة بصالة النصر، مثمناً إرادة وعزيمة البطلة الأوغندية، متمنياً أن تواصل مسيرة العطاء.
من ناحيته، أشاد جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة بالمبادرة، مشيراً إلى أن التكريم ليس غريباً على أسرة نادي دبي لأصحاب الهمم التي عودتنا على هذه المبادرات.
وأشار إلى أن البطلة الأوغندية قدمت درساً في الإرادة والتضحية وتحدي الإعاقة، خاصة أنها الوحيدة في الريشة الطائرة البارالمبية عالمياً تشارك على «ركبتين»، من دون استخدام الكرسي المتحرك، وثمن جعفر جهود اللاعبة وعزيمتها في الرياضة والعمل الإنساني.

الإمارات
دبي
أصحاب الهمم
نادي دبي لأصحاب الهمم
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