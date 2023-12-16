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المرزوقي عضواً في تنفيذي «آسيوي التنس»

المرزوقي عضواً في تنفيذي «آسيوي التنس»
16 ديسمبر 2023 13:36

دبي (الاتحاد)

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فاز ناصر يوسف المرزوقي، أمين عام اتحاد التنس، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في دورته 2023-2027، وذلك في الانتخابات التي جرت في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة عدد كبير من الدول المنضوية للاتحاد، وهو ما يعكس الدور الفاعل لرياضة الإمارات، لتطوير التنس محلياً وقارياً.
وثمن المرزوقي دعم ومتابعة الشيخ حشر آل مكتوم رئيس الاتحاد والأعضاء، مما مهد للفوز بالعضوية الآسيوية، ووصف فوز الإمارات بعضوية آسيوي التنس بالإنجاز المهم، الذي يأتي تزامناً مع النقلة النوعية التي تشهدها التنس في الإمارات على المستويات كافة، ومنها تنظيم البطولات وتطوير الأكاديميات واستكشاف المواهب المواطنة وتنمية إمكانياتهم.

 

الإمارات
التنس
ناصر المرزوقي
تايلاند
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